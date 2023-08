Odbjegla šibenska nevjesta bila je sinonim za romantične komedije, a sad će glumiti šeficu narko kartela

Autor: B.G.

Odbjegla šibenska nevjesta, Sofia Vergara, u novoj Netflixovoj seriji utjelovit će Griseldu Blanco, svoju sunarodnjakinju i voditeljicu opasnog narkokartela.

Biografska serija “Griselda” snima se pod redateljskom palicom Andrésa Baiza, koji je sudjelovao u stvaranju popularne serije “Narcos”.

“Griselda Blanco projekt je oko kojega je Sofia vrlo strastvena i zahvalni smo što su ona i njezini partneri u LatinWe odabrali nas da joj pomognemo ispričati tu priču. Sofia je briljantan talent i njezina strast u kombinaciji s fantastičnom pričom Douga i Ingrid, te nevjerojatnom redatelju Andrésu Baizu, znači da će to biti jedna vrlo uzbudljiva serija”, rekao je Eric Newman, jedan od producenata.





Žena koja je stvorila najprofitabilniji kartel u povijesti

Na produkciji serije surađuju kompanije Grand Electric i Latin World Entertainment, koju je Sofia osnovala s menadžerom Luisom Balaguerom.

“Griselda’ prikazuje stvarni život pronicljive i ambiciozne kolumbijske poslovne žene Griselde Blanco, koja je stvorila jedan od najprofitabilnijih kartela u povijesti. Spoj smrtonosnog šarma i neočekivanog divljaštva bez sumnje joj je pomogla da se vješto snalazi između obitelji i posla što ju je dovelo do toga da postane nadaleko poznata kao ‘Crna udovica'”, piše u opisu Netflixove serije.

Griselda je poznata i pod nadimcima “Crna udovica” i “Kokainska kuma”. Odrasla je u Medellinu, gdje je od malena bila okružena kriminalom. Sudjelovala je u švercanju droge iz Kolumbije u SAD, gdje je 1985. uhićena i optužena, između ostaloga, za ubojstvo. 2004. je puštena iz zatvora i deportirana u Kolumbiju. Tamo je živjela mirno dok 2012. nije ubijena.

Odbjegla šibenska nevjesta

Inače, portale je posljednjih nekoliko tjedana punila svojim razvodom od glumca hrvatskih korijena, Joea Manganiella. On je podnio zahtjev za razvod, navodeći “nepomirljive razlike” kao razlog njihova razlaza.

Naime, kao datum razlaza je naveden 2. srpnja. Međutim, više izvora je reklo za Page Six kako su njih dvoje vodili odvojene živote “jako, jako dugo”. Iako Vergara i Manganiello nisu otkrili konkretne razloge koji su doveli do rastave, više izvora je reklo kako je to imalo veze s njegovom željom da ima djecu.