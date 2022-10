‘ODBIJALI SU ME SVI, ISMIJAVALI ME’: Mladić sa skoliozom i lordozom oduševio žiri Supertalenta

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U četvrtoj emisiji showa Supertalent, žiri je oduševio Antoneli Mištrafović koji će već sedam godina bavi repanjem, a umjetničko mu je ime Lenny Fist.

Antoneli je u predstavljanju otkrio da ima skoliozu i lordozu od rođenja, a zbog načina na koji hoda i kako mu kralježnica nije skroz ispravna cijelu osnovnu školu trpio je ruganje. “Odbijali su me svi, ismijavali me”, kazao je mladić i dodao da je samo jedan dečko bio uz njega i da se i danas druže.

”Već 16 godina smo najbolji prijatelji. On mi je nosio torbu niz stepenice kako ja baš nisam mogao. Užasan je to osjećaj, ne bi to poželio nikome, li opet, neki su proživljavali gore stvari nego ja. Mene bar nisu fizički maltretirali, možda jednom ili dva puta, a nisam imao baš neke sreće ni s razrednicom zato što je ona uvijek stajala na njihovu stranu. Ja joj kažem nešto što su napravili, a ona kaže ”nije lijepo tužakati”.”, ispričao je Antoneli, koji krunici uvijek ima sa sovom.





”Molim se svaki dan, meni uvijek bude lakše kad se pomolim. Ja sam se uvijek htio prijaviti na Supertalent, ali nisam imao priliku. Ovo je prilika koju baš moram iskoristiti, ovo je u inat svima”, kazao je Antoneli.

”Meni si si bio izvrstan, sve što si rekao shvatio sam sa respektom”, komentirao je Davor Antonelijev nastup. ”Ovo mi je bilo sjajno iznenađenje, repao si kao da to radiš sto godina, trebaš to nastaviti raditi i dalje, užasno si cool dok to radiš, bio si dobar i budi jako ponosan”, poručila mu je Maja. ”Svidjelo mi se i super mi je pozicija tvog glasa”, rekla je Martina.

”Vidio si po meni što ja mislim, ne mogu biti objektivan, stari, to je bilo to”, rekao je Fabijan, koji je zapjevao i zaplesao.