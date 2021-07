ODBAČENA KAZNENA PRIJAVA ZA SILOVANJE: Srpska glumica nije uspjela uvjeriti Tužilaštvo da ju je zlostavljao Branislav Lečić?

Autor: Š. P.

Slučaj koji je prije nekoliko mjeseci uzburkao regionalnu umjetničku scenu naišao je na za mnoge neočekivan preokret – iako su glumca Branislava Lečića javno već mnogi na neki način osudili, Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je kaznenu prijavu Danijele Štajnfeld, doznaje Blic.

Njezin odvjetnik Božo Prelević izjavio je da će uložiti prigovor na ovu nepravomoćnu odluku.

Podsjećamo, glumica Danijela Štajnfeld je javnosti prvo priznala da ju je silovao “moćnik iz filmske industrije” koji se često pojavljuje u javnosti, da bi nešto kasnije otkrila kako je riječ o Lečiću.

“To se dogodilo 7. svibnja 2012. godine, bili smo zajedno u predstavi “Dnevna zapovest” u Beogradskom dramskom, mi smo radili aktivno zajedno… Išli na gostovanja, družili se. I u jednom trenutku on je predložio da se vidimo, htjela sam da mi da neki potpis, to je bila jedna potpuna nebuloza, naravno, mi smo se viđali često, nije bilo prvi put da sjednem s njim u automobil”, prenosi Blic glumičinu izjavu Tužilaštvu.

“On je mene te noći, na moje moljenje i plakanje i na moje ne, on je mene odveo negdje gdje ja nisam znala gdje sam, gdje ja nisam mogla izaći iz tog prostora, to je bilo van Beograda, negdje na obroncima Beograda, ja ne znam gde je to bilo, usred noći… I tamo me je mučio, i tamo me je silovao. Ja sam govorila ne, neprestano, dok god sam mogla”, izjavila je Štajnfled.

Optužbama protiv Lečića kasnije se pridružila i glumica Merima Isaković, rekavši da ju je 1978. godine Lečić seksualno uznemiravao te da je isto spremna ponoviti pod zakletvom.