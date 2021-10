OD USTAŠKE K**VE DO PRIKRIVENE SRPKINJE: Srbi pobrojali Severinina krvna zrnca, dotakli se i Tadića, koji se budi uz njene pjesme

Nakon što je Severina odustala odustala od talk showa na novoj regionalnoj televiziji nakon što je saznala da je sin Milorada Dodika, Igor ,jedan od suvlasnika, Srbi ne prestaju sipati gorčinu. Srpski turbofolk pjevač Aca Lukas, koji je planirao snimiti duet s hrvatskom pjevačicom Severinom, odustao je od suradnje, piše portal 24sedam.

“To je normalno što sam joj otkazao suradnju. Što je tu čudno? Žena je, zapravo, otkazala nama ovime što je rekla. Inače se ne petljam kada su izjave tog tipa jer poštujem sve ljude i moju publiku širom svijeta”, ispričao je pjevač.

“Ne znam zašto je to napravila, baš sam se šokirao da to kaže žena koja je bila udana za Srbina. Kad je patrijarhu pisala poruke, mislio sam da to nema veze sa nacionalizmom nego iz nekih privatnh razloga i poznanstva njenog bivšeg supruga Milana sa Porfirijem, a svađe sa njom”, dodao je i zaključio da ne može vjerovati da je Severina živjela u Srbiji.

“Mislim da to ima veze sa kupovanjem publike, pošto se sad vratila u Zagreb, a ovde je bila popularnija nego tamo. To svi znaju da je ovde bila neverovatno popularna, a tamo da skoro nije toliko”, tvrdi pjevač koji je dodao kako ne smatra da Severina doista misli to što je izjavila, već da joj je izjava glupa i nedostojna njenog ranga.

“Kolegica se malo zanijela u svojim izjavama, a kada bude to shvatila, bit će prekasno. Želim joj svu sreću, ali s njom nemam namjeru surađivati poslije izjave o našem narodu”, dodao je pjevač za Kurir.rs.

“Sestra Srpkinja mrzi Srbe”

Srbi tako pišu da je Severina najveću popularnost stekla u Srbiji, a potrudili su se pobrojati i njena krvna zrnca.

“Ono što mnogi ne znaju je da je i pjevačica ima srpske korjene. Naime, Severina Vučković je Splićanka rođena u Hrvatskoj, ali ima i srpskih korjena o kojima ne govori. Njen otac Sever Vučković je Srbin, porijeklom iz Trebinja iz Republike Srpske. Severina nikada nije govorila o ovoj strani svog porijekla, ali je uvijek rado dolazila u Srbiju”, piše 24sedam, te dodaje: “Severina ima i dve sestre – Zdenku i Marijanu, a očigledno je da u obitelji Vučković ima neslaganja oko porijekla.”

"Dok Marijana već godinama živi u Beogradu, Zdenka otvoreno kritizira i ne voli Srbe, iako sama ima srpske korjene. Zdenka se čak i odrekla sestre kada se udavala za Igora Kojića, baš zbog njegovog porijekla. Zanimljivo je da sada Severina pljuje Srbe, a sa sestrom nije pričala zbog ljubavi prema Srbinu", navodi se.









No, to nije sve, Srbi spominju i zavičajnu genetiku i bivšeg predsjednika Srbije, koji je izjavio da se budi uz Severinine pjesme.

“Ova priča ima dodatni značaj jer korjene iz Pive ima i Boris Tadić. Može se zaključiti da je ovdje riječ o zavičajnoj genetici – obitelj iz koje potiče Severina starinom je iz tih krajeva. Bili su veliko bratstvo sa prostora današnjeg Gackog davno pokrenuto u potrazi za boljim životom, pa njihove potomke sa uglavnom istim prezimenom i danas možemo naći na sjeveru Crne Gore, u Dalmatinskoj Zagori, nekim krajevima Like, na Kordunu… “.

24sedam piše i da su Vučkovići “u ogromnoj većini Srbi, pravoslavci, ali ima i onih koji su prešli na katoličanstvo i, naravno, postali Hrvati.”

"Od Severininih Vučkovića je i poznati beogradski glumac Aljoša Vučković.









Severina je godinama gradila karijeru u Srbiji, držala koncerte u našoj najvećoj areni, zarađivala novac od Srba koji su voleli da je slušaju, a sada je očigledno rešila da svu ljubav koju je dobijala od ovdašnje publike uzvrati – pljuvanjem. Izgleda da haštagovi “Ljubav se ljubavlju vraća” i “Volim što se volimo”, koje stavlja prilikom svake objave na društvenim mrežama, Severini baš i ne znače previše”, zaključuje srpski medij.