OČI CIJELOG SVIJETA DANAS SU BILE UPRTE U NJU: Ožalošćena kraljica krišom brisala suze, sjedila je sama

Autor: M.V.

Zbog epidemioloških mjera, sprovod princa Filipa bio je ograničen na samo najužu obitelj, ali i oni su bili podijeljeni u grupice za vrijeme mise i samog pogreba. Kraljica Elizabeta tako je i prilikom same povorke, išla na kraju iste, u automobilu, a u kapelu je uvedena prva pa je zasjela na sam kut jedne klupe, skroz do oltara.

Ostali članovi obitelji ušli su tek poslije pa zasjeli na unaprijed pripremljena mjesta, poštujući fizičku distancu. Na jednom kraju klupe tako je sama sjedila kraljica, a na drugom njen unuk Harry.

U nekoliko navrata, posegnula je za maramicom i istom brisala suze. Tijekom mise, glavu je većinom držala pognutu. Kraljica je s princem Filipom bila u braku pune 73 godine. Upoznali su se još kao djeca, kraljica je tada imala osam godina.

Kroz svo ovo vrijeme, osnovali su obitelj te dobili četvero djece – princa Charlesa, Andrewa i Edwarda te princezu Annu. Nitko od njih pak nije joj mogao pružiti utjehu, a i sama kraljica bila je pod pažnjom svjetske javnosti jer iako sprovodu nisu mogli pristupiti mnogi, svijet je sprovod pratio putem prijenosa uživo. Tako je recimo istaknuto kako su do sada samo članovi kraljevske obitelji svjedočili sprovodu na kojem se lijes preminulog spušta u podnožje kapele. To je sada bio slučaj s princem, a posljednji put to je učinjeno s lijesom oca kraljice Elizabete.

S druge strane, princ Charles nije skrivao svoju tugu. Snimljen je naime kako plače za ocem u nekoliko navrata. Stajao je prvi u povorci i pokušao se sabrati, a u kapeli je sjedio sa suprugom Camillom.