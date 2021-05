OBRAD KOSOVAC O TITU I TUĐMANU: ‘Šutio sam kao zaliven jer me gledao sivim čeličnim očima’

Autor: Daniel Radman

Dugogodišnji HTV-ov urednik Obrad Kosovac dao je životni intervju Večernjem listu u kojem se osvrnuo na svoju četrdeset godina dugu karijeru na Prisavlju.

Stariji gledatelji pamte ga voditelja Dnevnika, radio je to 14 godina, a njegovo životno djelo bila je emisija TV-kalendar koju je osmislio 1976. godine, a koja je i danas na malim ekranima.

Kosovac je danas 80-godišnjak, a umirovljeničke dane provodi u svom Zaprešiću.

Tito uvijek na prvom mjestu

Kaže, ponosan je i na svoj novinarski rad u vrijeme komunizma, a kako je to onda izgledalo pokazao je na primjeru selekcije vijesti u Dnevniku.

“Dakako da je za komunizma vladala cenzura, ali pritajena. Svi su znali što se može, a što ne. Jednom su u brodogradilištu stradala četiri radnika, a Tito je primio nekog bezveznog ambasadora. Kao urednik Dnevnika, stavio sam tragediju na prvo mjesto, a Tita na drugo. Dođe direktor i ljutito premjesti Tita na prvo, a nesreću na drugo mjesto.”

Najveći gaf Kosovac je napravio zbog Tita

Inače, zbog Tita je, kaže, napravio i svoj najveći gaf.

“Na aerodromu je trajao ispraćaj američkog predsjednika. Nixon je u jednom trenutku stao pred moj mikrofon. Uslijedio je promašaj do daske. Nixon je stao pred mene i čekao pitanje. A ja sam šutio kao zaliven jer me Tito gledao sivim čeličnim očima. Nixon me pogledao, vidio da ne reagiram, slegnuo ramenima i zajedno s Titom otišao u avion”, ispričao je.

Prijateljstvo s pokojnim Tuđmanom nije tajio, no kaže da se pokojni predsjednik nikad nije miješao u uređivačku politiku. govorio je i o ratnim vremenima.









“Nije bilo cenzure, ali neke se stvari u ratu ne objavljuju. Nismo, dakako, javljali gdje ćemo napasti, a gdje smo se povukli(…). Postoji vrijeme rata i vrijeme mira, a ja sam kao urednik Informativnog programa radio u vrlo teškim vremenima kada se Hrvatska branila od agresije. Kao novinar slijedio sam osnovne pravce državne politike, a to je bilo oslobađanje Hrvatske. Takvo je novinarstvo u bilo kojoj zemlji koja je u ratu”, naglasio je.