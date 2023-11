Obožavali smo je kao Seke Odak i konobaricu Miki: Kao mala željela biti stjuardesa

Autor: Barbara Grgić

“Je l’ tako, šefe”, znala je upitati konobarica Miki u kultnoj emisiji “Nad lipom 35”, a na britak jezik Seke Odak iz Goračića nitko nije znao ostati imun.

“Ima se, meže se, vala dragom Bogu”, “Znam te puško kad si praćka bila”, “Bolje ispast’ glup nego iz aviona”, “Boga mi draga, ti bi i luk natira da plače”, “Rastopit ću te ki šumeću tabletu”, samo su neke od legendarnih izjava Seke Odak u “Ruži vjetrova”.





Ne zanimaju je društvene mreže ni virtualni svijet

Iako je šira javnost najviše pamti po spomenutim ulogama, filmofili je ne zaboravljaju ni kao Mariju u “Ta divna splitska noć”, kontesu Lili u “Vjerujem u anđele” i Natašinu majku u “Zvizdanu”.

Iako je često gledamo na filmskom platnu, u javnosti se baš i ne pojavljuje često. U jednom je intervjuu otkrila i zašto je to tako.

“Jednostavno se nisam zarazila tim virusom virtualne i komunikacije koja nije čak ni realna. Baveći se ovim poslom taj dio samopromocije me ne zanima. Vrijeme koje bih trošila na društvenim mrežama, koristim za osobne kontakte i uživam u svom mikrosvijetu koji je sastavljen od vrlo uskog kruga ljudi. Moje godine su me naučile da energiju dajem najmilijima jer život je jako nepredvidljiv”, izjavila je.

‘Nisam duhovita kao Seke’

Štoviše, priznala je da upravo u njenom najpoznatijem TV liku, Seki Odak, leži otvorenost i poduzetnost koju ona privatno, kao Nives, nema.

“Mnogi me pamte po ulozi Seke Odak, no ona i ja nismo nimalo slične. Nisam poduzetna niti sam opasna. Također, nisam zanimljiva ni duhovita kao ona. Dapače, privatno sam jako dosadna. Mnogima na društvenim događanjima izgledam kao otvorena osoba, ali to nije istina. Jako sam zatvorena i sramežljiva, a ona je bager. Možda je Seke ono što u meni čuči, što sam uvijek htjela biti”, rekla je bez zataškavanja Nives koja je kao mala željela biti stjuardesa.









‘Jako sam ponosna na hercegovačko podrijetlo’

U istom je intervjuu progovorila i o svom odrastanju u Splitu, ali i o svom hercegovačkom podrijetlu.

“Split je već omekšao moje roditelje. Tata je tu išao u školu, a mama mi je odrasla u srcu Dubrovnika kod Buže. Ali ja sam jako ponosna na svoje hercegovačko podrijetlo i uvijek se vraćam Hercegovini .To je ono praiskonsko u svakom čovjeku. Split mi je dao sve i on me formirao kao osobu i glumicu tako da za sebe mogu reći: ‘Južnjakinja od glave do pete'”, jasno će Nives.

“Odrasla sam u kvartu koji je nosio naziv – Siromašna četvrt. Na zidu jedne zgrade još uvijek stoji natpis “Ovdje te stranče zakon ne štiti”. Volim svaki dio ovoga grada – od betonskog Splita 3 do favela u kakvoj sam odrasla, sve ulice Varoša i Geta… Kao neopterećena djeca lutali smo i otkrivali svaki kutak grada. Jedino što me istinski sada žalosti i ljuti je arhitektonski užas koji je nastao zbog pohlepe i profita na istočnoj strani Splita. Iako rijetko idem u taj dio grada, šokirao me taj urbanistički genocid, zgradurine bez reda i ikakvog plana. To doživljavam kao atentat na Split, na njegovu posebnost i ljepotu”, dodala je svojevremeno za Gloriju.