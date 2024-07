Obogatila se napisavši pet riječi: Marina Tucaković od ovog stiha zaradila sto tisuća eura

Autor: I.D.

Marina Tucaković, poznata po pisanju stihova za mnoge najveće hitove u regiji, također drži svojevrstan rekord – jedan njen stih od pet riječi zaradio joj je nevjerojatnih 100.000 eura. Pjevačica Neda Ukraden je to jednom prilikom potvrdila medijima. Radi se, naime, o Nedinu hitu ‘Zora je’ iz 1985. godine čiju je prvu verziju napisao Đorđe Novković. Ipak, neki im stihovi nisu ‘sjedali’ pa je u pomoć priskočila slavna beogradska autorica.

“Pjesmu mi je napisao pokojni Đorđe Novković i nas dvoje smo se nekoliko puta posvađali oko samog naslova pjesme”, otkrila je Neda svojedobno u emisiji ‘Glamur’. “Prvo smo je nazvali ‘Jovane, zora je’, pa ‘Milane, zora je’. Posljednja i konačna verzija je ‘Zora je’. Na kraju sam pozvala Marinu Tucaković koja je napisala samo jedan stih, a to je: ‘Suza je iz oka kanula’. Njoj je taj stih donio više od 100 tisuća eura”, priznala je Neda o ‘zakulisnim estradnim igrama’.

Inače, Marina Tucaković preminula je u rujnu 2021. godine nakon borbe s teškom bolešću. Svoju blistavu karijeru autorice hitova započela je 1982. godine, kada je napisala stihove za pjesmu ‘Dodirni mi kolena’ za pjevačicu Zanu. Iako je većinu svojih hitova napisala za srpske izvođače poput Cece Ražnatović i Jelene Karleuše, Marina je također zaslužna za neke od najvećih hitova u Hrvatskoj.

Izgubila dva sina

Među njima su ‘Što to bješe ljubav’ Olivera Dragojevića, ‘Ti si želja mog života’ i ‘Tri sam ti zime šaptala ime’ grupe Magazin. Jedna od posljednjih pjesama koje je napisala je ‘Imaš pravo’, koju izvodi Severina. Naime, regionalnu je javnost 2022. godine šokirala vijest o smrti sina tekstopisca Marine Tucaković – Milana Radulovića Laće. Kako je pisao Pink.rs, njen sin preminuo je u Izraelu, a njegovo je beživotno tijelo pronađeno na ulici. Izvor blizak obitelji za spomenuti je portal ispričao da se sumnja da je uzrok smrti unos prekomjerne doze nedozvoljenih supstanci.

Ipak, mnogi ne znaju da je prije mnogo godina Marina ostala bez drugog sina, Miloša Radulovića, koji je preminuo 2008. godine u dobi od samo 24 godine. Preminuo je iznenada, a njegovo tijelo pronašla je upravo Marina. O tome je samo jednom progovorila. “Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog prosinca je to bilo. Uvijek sam imala strah da će mu se nešto dogoditi”, nastavila je.

“Ode vam dijete na ekskurziju pa se bojite kako će tamo stići. Uvijek imate strah za osobe koje volite. Interesantno, ja tu noć… On je bio toliko veseo, toliko smo se smijali, nisam zaista mogla imati loš predosjećaj, koliko sam ranije imala iz strahova. I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Taj dan sam trebala ići u žiri u jednu emisiju. To je bio trenutak ludila”, ispričala je u jednom intervjuu, pišu srpski mediji.

“Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav, sve je bilo normalno. Ustao je popiti vodu i rekao mi da ga probudim poslije četiri kako bi stigao otići kod frizera i spremiti se navečer za izlazak. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam što se dogodilo. Ne znam ima li nešto gore nego kada zateknete svoje dijete kako nepomično leži u krevetu”, dodala je.

Priznala je kako nikada nije htjela vidjeti rezultate obdukcije. “Nisam htjela vidjeti rezultate obdukcije. Što mi to znači? Je li to bilo srce, je li nešto uzeo… Kakve to veze ima. To mi nije bitno. Ja sam s tom djecom bila 24 sata na dan. Imali su sve, vodila sam računa, ali eto, društvo ih je povuklo. Ako je netko bio uz tu djecu, posebno uz Miloša u tim situacijama, onda sam to bila ja. Ja poslije njegove smrti nisam radila nekoliko mjeseci”, otkrila je spisateljica.