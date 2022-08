OBJAVLJENE FOTOGRAFIJE MODRICA: Nakon tučnjave s Bradom, Angelina Jolie je slikala dokaze, ‘procurili’ su u medije

Nakon što su se ona i njezin tadašnji suprug Brad Pitt sukobili u zrakoplovu 2016. godine, Angelina Jolie fotografirala je modrice te ih dostavila FBI-ju. Naravno, dočepali su ih se i tabloidi, odnosno Page Six koji je objavio dokaze.

Jolie je istražiteljima rekla da se Pitt na nju derao, zgrabio je za glavu, tresao je, gurnuo je u zid kupaonice te nekoliko puta udario u strop aviona. Napao ju je, tvrdi glumica, 90 minuta nakon što su iz Francuske poletjeli za Los Angeles, i to 14. rujna 2016. godine.

Photos of Angelina Jolie’s alleged bruises from Brad Pitt during horror flight revealed https://t.co/nFIV9ZAtgU pic.twitter.com/6zizQcUxmy





— Page Six (@PageSix) August 18, 2022