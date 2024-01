Objavljena snimka katastrofalne nesreće u kojoj je život izgubila zvijezda Cobre 11

Njemački glumac Christian Oliver poginuo je u avionskoj nesreći, piše Daily Mail. Imao je 51 godinu, a s njim su u trenutku nesreće bile i njegove dvije maloljetne kćeri te pilot Robert Saks. Odmah po polijetanju avion je prijavio poteškoće, a zatim se srušio u more, izvijestila je policija. Spasilačke službe našle su tijela svih putnika, i ona su prebačena na Sveti Vincent, gdje će biti utvrđen točan uzrok smrti, dodaje se.

U petak je Amy Jordan, vlasnica Wundabar Pilatesa, na stranici te tvrtke objavila emotivnu poruku “od Jessice Klepser i obitelji”. Klepser, koja je bila u braku s Oliverom, regionalna je voditeljica kalifornijskog ogranka tog studija za pilates, stoji u objavi: Duboko smo ožalošćeni zbog tragične zrakoplovne nesreće koja se dogodila 4. siječnja 2024., a koja je odnijela živote naših voljenih članova obitelji. Naše kćeri, Madita (12) i Annik (10), zajedno s ocem Christianom, vraćale su se s odmora na Karibima kada je jednomotorni avion kojim su putovali imao problema s motorom i pao u ocean. Nažalost, nitko od četiri putnika u maloj letjelici nije preživio”, stoji u objavi.

Ribari koji su stajali na obali primijetili su u zraku avion kojem je otkazao motor pa su snimili nesreću.

St Vincent and the Grenadines plane crash.

A plane was en route to St Lucia crash in the ocean. #Caribbean #stvincentandthegrenadines pic.twitter.com/4kYW91XDnx

— Gérald DELISCAR-JOURDAN (@GDELISCAR) January 4, 2024