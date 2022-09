OBJAVLJENA PRVA FOTOGRAFIJA KRALJIČINA GROBA! Zlatna slova na mramornoj ploči, pažnju javnosti privukao jedan detalj: Stoji između imena

Prva fotografija groba kraljice Elizabete II koja je umrla 8. rujna u Balmoralu u Škotskoj, a koja je sahranjena prije četiri dana u Windsoru objavljena je u petak navečer.

Ekskluzivna fotografija pojavila se nakon što je vjernicima dozvoljeno da uđu u Memorijalnu kapelu kralja Georgea VI u Windsoru ranije ovog tjedna na crkvenoj službi nakon privatne sahrane kraljice u ponedeljak navečer.

Ime kraljice upisano je pored imena njezinog oca Georgea VI, Elizabete kraljice majke i njezinog pokojnog muža princa Filipa koji je umro prošle godine.

Prethodna fotografija objavljena iz grobnice u Windsoru bila je ona iz 2002. kada su na mramornoj ploči bila ispisana zlatnim slovima imena kralja Georgea VI i kraljice majke, zajedno s datumima njihovog rođenja, odnosno smrti, piše Daily Mail.

A na ploči redom piše: i George VI: 1895-1952, Elizabeta: 1900-2002, Elizabeta II: 1926-2022, Filip: 1921-2021. Između dva para nalazi se jedna metalna zvijezda koja predstvalja Orden najstarijeg i najplemenitijeg viteškog reda u zemlji.

Svo četvero bili su članovi ovog reda, a kapela Svetog Đorđa bila je njihov duhovni dom.

