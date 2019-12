OBJAVLJEN POPIS ZA ‘DORU 2020’: Pogledajte tko su natjecatelji! Hoćete li pratiti?

Autor: Dnevno

Ocjenjivački sud odabrao je pjesme za “Doru 2020.”, izbor pjesme za pjesmu Eurovizije 2020. Nakon završenog HRT-ova Natječaja za izbor hrvatske pjesme i predstavnika za pjesmu Eurovizije “Dora 2020.”, koji je bio otvoren od 5. studenoga do 15. prosinca 2019.

Ocjenjivački sud “Dore 2020.” je nakon provedenog postupka žiriranja, izabrao sljedećih 16 skladbi i 4 rezervne za natjecanje na “Dori 2020.”, koje će se u izravnom prijenosu HRT-a održati 29. veljače 2020. u opatijskoj dvorani Marino Cvetković. Pomalo očekivan popis razočarao je mnoge, no već se spominju favoriti poput Mie Negovetić, Lorenza feat Dino Puć & Reper iz sobe i Damir Kedžo.

Pogledajte cijeli popis:

Marin Jurić Čivro – Naivno

Goran Karan – My legacy is love

Edi Abazi – Coming home

Mia Negovetić – When it Comes to You

Colonia – Zidina

Zdenka Kovačićek – Love, Love, Love

Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske

Jure Brkljača – Hajde nazovi me!

Damir Kedžo – Divlji vjetre

Lorena Bućan – Drowning

Alen Vitasović & B. Matija Čerina – Da se ne zatare

Aklea Neon – Zovi ju mama

Indira – You Will Never Break My Heart

Nikola Marjanović – Let’s forgive

Đana – One

Bojan Jambrošić – Više od riječi

Četiri rezervne skladbe za ovo natjecanje su:

Elis Lovrić – Jušto

Marcela Orosi – Let me Break Your Heart

Dino Petrić – Što si meni ti

Singrlice – Zavičaj