Objava Marijane Mikulić nikoga ne ostavlja ravnodušnim: ‘Srce mi hoće puknuti’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Glumica Marijana Mikulić na Instagramu je objavila snimku svog najmlađeg sina Jakova, kojemu je dijagnosticiran autizam te podijelila vijesti od koje su mnogima potekle suze.

“Nešto radim. On se igra zavjesama, gleda svoj odraz na hladnjaku. Odjednom kaže ‘predstava’. Meni srce preskoči, pitam ga ‘što radiš’? ‘Predstava’. Ni ne gleda me, ali odgovori mi. On sam sebi radi predstavu i kaže za nas je to”, napisala je u opis videa, a ona je opisala kako obično izgledaju njihova jutra, ali i što se dogodilo u nedjelju.

“Veselite se sa mnom”

“Ako nešto treba, bilo kada, dođe pita to nešto ako zna, ili pokazuje prstom. Ali, ne zove me nikada, osim kada me nema pa kaže onom tko ga čuva ‘mama doći’. U nedjelju kad se probudio, je prvi put zvao iz sobe ‘mama’. Evo ne znam, moje srce danas hoće puknut’ od sreće. Hvala i slava Bogu. Veselite se sa mnom”, zaključila je u objavi.





Marijana je inače majka trojice sinova i na društvenim mrežama nerijetko objavljuje privatne fotografije svoje djece i crtice iz njihova svakodnevnog života. Otkrila je i kako njezin sin ima poremećaj iz spektra autizma.

“Od samog početka nismo težili dijagnozama zbog dijagnoza, nego smo tražili načine kako mu pomoći da izađe iz svog balončića, da napreduje, i sa svakim postignutim ciljem smo postavljali novi. Zajedno s terapeutima kojima vjerujemo. Nedavno je došao red i na slavni ADOS2. Dijagnoza je tu, sve je od početka vodilo njoj. Mi od samog početka percipiramo, naravno, sto naše dijete ne može. Ne fokusiramo se na na to nego na ono sto on može i radimo na tome da u tome bude sto bolji! Kroz sve ono sto može i voli, pomažemo mu da savlada i sve ono sto ne voli i trenutno ne može, ili mu je još teško”, otkrila je nedavno glumica putem društvene mreže.