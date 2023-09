Objava Lane Jurčević uzrujala žene: ‘Sledim se, otvara bolne rane’

Fanove pjevačice i poduzetnice Lane Jurčević uznemirila je vijest o tome kako je Lana završila u bolnici gdje čuva trudnoću. U svojim objavama detaljnije je opisala kroz što prolazi, s dobrom namjerom da nekome, kako je pojasnila, da nadu.

Često od žena možemo čuti kako im nešto nisu rekli o tome što će prolaziti kroz trudnoću i tijekom poroda, čak i da neke stvari ne pišu u knjigama, a da im ih ni vlastite majke nisu upozorile. Mnoge se danas slažu kako se neke stvari trudnicama s razlogom ne govore ‘na glas’, kako ih se ne bi dodatno uznemiravalo već ohrabrilo na drugačiji način.

Lana je odlučila ići drugačijim putem i otkriti neke detalje o kojima se baš i ne govori na glas, niti snima i dijeli na društvenim mrežama.





“Trebalo mi je više od 50 dana”

“Ovo je početak kraja” – bila je doktorova rečenica dok smo sjedili na odjelu Hitne na kojoj sam završila tog ‘nesretnog’ petka.

Znam kako zvuči… i nama su se ‘odsjekle noge’ u tom trenutku, ali ne bih htjela da ovo bude neka tužna priča, već priča u kojoj možemo birati put kojim ćemo ići: kako u neizvjesnosti, s ne tako optimističnim prognozama i u stvarima nad kojima nemamo kontrolu, ipak možemo pronaći onu neku nadu i svjetlo koju je dovoljno da ponekad vidiš samo TI. I tako ide dan po dan, sat po sat, minuta po minuta. I sve prepustiš ‘Onom Gore’.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lana Jurcevic (@lalana)









Neka ova priča bude posvećena svim ženama od kojih su me dijelili samo zidovi i pokoji bolnički krevet, svim onim ženama koje su tu bile i prije i bit će nakon mene, svim ženama koje prolaze toliko toga, a da o tome ne znamo ništa, da ih ne vidimo i ne čujemo nigdje jer hej, o tome se ‘ne priča’ – to se ne dijeli sa svijetom, to je toliko bolno i osjetljivo da to skrivaš samo za sebe i možda svoj najuži krug ljudi, ako i to… Te žene ne srećemo nasmijane na ulicama i oko sebe, ne gledamo njihove trudničke, savršene slike na društvenim mrežama… Neka ova priča bude posvećena svim lavicama koje se svaki dan bore za svoje bebe, na ovaj ili onaj način, za sve žene i parove koji se bore s tim da postanu roditelji…

Pustila van i ogolila dušu

Ponekad osjećam da mi Bog ‘servira’ neke situacije kroz koje moram proći da bi negdje nekim ljudima, ovaj put, ženama možda dala nadu koju imam i ja i koju ne gubim u nijednom trenutku. Da im možda pružim utjehu. Ruku podrške. Makar iz daljine. Ima nas… i lakše je kad te netko razumije, kad znaš da nisi sam u tome svemu. Možda je i ovo neka lekcija meni, da proispitam svoje prioritete, život, razmišljanje…. I vjerujte – itekako jesam. Zahvalna sam i za ovo što se dogodilo, a još zahvalnija jer sam još u ‘jednom komadu’ jer još uvijek to malo srčeko kuca u meni…

‘Milijun’ pikanja u venem krvarenje, komplikacije i gomila neizvjesnosti

'Milijun' pikanja u venem krvarenje, komplikacije i gomila neizvjesnosti

Priznajem, trebalo mi je više od 50 dana da skupim snage i hrabrosti da pustim ovo van i ogolim se. Da, primila sam više od 70 doza antibiotika u 40 dana u bolnici, 'milijun' pikanja u vene koje više nisu imale 'snage', krvarenje, komplikacije, gomila neizvjesnosti… ali sve će to jednom biti zaboravljeno… Nadam se ipak – za neki viši smisao", napisala je pjevačica uz video koji je nekim njenim pratiteljicama, uz sam opis, djelovao poprilično uznemirujuće.









“Ne servirajte drugima svoj život”

“Stvarno ne razumijem zašto sve treba servirati u medije i otvarat nekome sjećanja na bolne rane, a drugima pak stavljat strah u kosti. Znači , nisam niti pogledala, samo mi se izbaci….I sledim se ! Dajte ljudi živite život, svoj život i ne servirajte ga drugima!!!!!”, poručila je jedna žena ispod Lanine objave, a njom su se složile još neke žene.

“Ispit vjere”

Ipak, mnoge žene su se ispod Lanine objave otvorile i otkrile kroz što su i same prolazile. Statusi zasigurno neće umiriti žene koje strahuju za život svog nerođenog djeteta, ali se neće osjećati kao da se to događa samo njima, kao i da postoji način kako se lakše nositi sa strahom od gubitka.

“Trudnoća je za mene bila najveći test vjere i igra neizvjesnosti i strpljenja i povjerenja u Njega. Ostani u snazi vjere”, poručila je jedna Lanina pratiteljica, a mnoge su se žene složile i u komentarima otkrile kako im je upravo vjera najviše pomogla u teškim i neizvjesnim trenucima.