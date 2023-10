Obitelj preminulog Marka Babića zgrožena potezom njegove urednice: ‘Zaradila je na njemu’

Novi šok trese obitelj prerano preminulog arhitekta i pisca Marka Babića. Naime, njegova partnerica Tina Biloglav sasvim slučajno je otkrila da se Markova knjiga ”Putovanje zvano igra”, u kojoj je pisao o svojoj borbi protiv sarkoma i kojom je pružio utjehu brojnim ljudima, prema njenim navodima, tiskala iza njihovih leđa.

Tako je za Index ispričala da je Markova knjiga tiskana dvaput po 6000 primjeraka, pri čemu se prvih 3000 knjiga prodavalo preko Markovog webshopa, 3000 u knjižarama i na webu Alegrije, a drugih 6000 primjeraka prodavalo se samo preko Markovog weba.

Dodala je kako je Markova nakladnica, inače popularna autorica među mlađoj populacijom, Jelena Kastaneti, trebala imati kod sebe oko 2600 knjiga za web Alegrije i knjižare.





‘Ostala sam u šoku, počele su mi se tresti ruke’

No, nedugo nakon Markove smrti, njegova je partnerica otkrila da je tiskano još Markovih knjiga, a da obitelj za to nije znala.

”Školska knjiga, koja ima najveće kapacitete i uzima najveći broj primjeraka je odgovorila da je do tada naručila 2788 knjiga. To je bio prvi mail koji mi je stigao i ostala sam u šoku, počele su mi se tresti ruke“, rekla je Tina u intervjuu.

Tina Biloglav sumnja da je nakladnica na svoju ruku, bez znanja obitelji, u periodu oko njegove smrti tiskala još 6000 knjiga. Kaže da se knjige s logom Alegrije nisu trebale prodavati negdje od sredine srpnja do 1. rujna. Sumnja da je unatoč tome prodano više tisuća primjeraka, a da obitelj nije vidjela centa od tih knjiga za koje.

Zbog svega toga Markova partnerica odlučila je tužiti nakladnicu zbog povrede autorskog prava. Osim toga, kazneno će ju prijaviti za prevaru i nedozvoljenu uporabu autorskog dijela. Obitelj još niti ne zna koliko je točno knjiga prodano iza njihovih leđa.









‘Ona je jako dobro zaradila na Marku’

Obitelj je tražila i privremenu mjeru po kojoj mora povući sve knjige iz knjižara. Situaciju dodatno komplicira, piše Index, i to što je nedavno nakladnica promijenila adresu svog obrta i prebivalište te sve to prebacila na adresu u Švedskoj.









“Tvrdila je da se knjiga prodavala samo u velikim knjižarama, a ja sam nasumično nazvala malu knjižaru na zagrebačkoj Trešnjevci i pitala imaju li Putovanje zvano igra na što sam dobila odgovor da imaju još tri komada. Onda nam je netko na Instagramu poslao sliku, knjižara Verbum u Dubrovniku imala je plakat za Markovu knjigu. Mi nikad čuli da se knjiga tamo prodaje. Tako da mi zapravo nemamo pojma gdje se sve knjiga distribuirala”, kaže Tina Biloglav.

View this post on Instagram A post shared by Jelena Kastaneti (@kastaneti)



“Marko je njoj toliko vjerovao… Inzistirala je da ga vidi kada je bila u Hrvatskoj, tri tjedna prije nego što je umro. On je tada već bio u groznom stanju, ja nisam bila doma kada je ona došla u posjet. Marko joj je tada rekao da želi da ona bude urednica nove knjige. Rekao joj je da postoji šansa da on knjigu neće uspjeti dovršiti. Do kraja je bio pozitivan, ali shvaćao je da je rak posvuda”, prepričava Tina.

“Svi smo jako povrijeđeni. Ona je jako dobro zaradila na Marku i prije i ovo joj stvarno nije trebalo, niti smo to zaslužili. Ne znam samo kako je mislila da neću otkriti o čemu se radi, vjerojatno me malo podcijenila”, zaključila je.

‘To je problem koji pokušavaju riješiti naši odvjetnici’

O cijeloj se situaciji oglasila i Jelena putem svog Instagram kanala.

”Iako bih voljela, nakon svih ružnih optužbi koje su mi upućene, iznijeti sve detalje ove situacije, iz poštovanja prema preminulom ovu raspravu odlučujem ne voditi na društvenim mrežama ili kroz medije. To je pravni problem koji pokušavaju riješiti naši odvjetnici”, napisala je.

View this post on Instagram A post shared by Jelena Kastaneti (@kastaneti)

Dodala je kako se krajem srpnja, nakon Markove smrti, odrekla prava na knjigu.

”Ne mogu mi zamisliti koliko je gubitak Marka bio težak za njegovu obitelj, pa sam se stoga s najboljim željama krajem srpnja odrekla prava na knjigu u korist Markove partnerice i njene izdavačke kuće ‘Studio Tinel’, ne tražeči financijsku naknadu. Trenutno je u prodaji dostupna samo verzija knjige koju je nakon smrti objavila Markova partnerica”, tvrdi.

View this post on Instagram A post shared by marko babic (@marko_babic_)



Dodala je da već neko vrijeme trpi zastrašivanje, ne navodeći zastrašuje li ju Tina Biloglav ili je riječ o nečem drugom.

”Molit ću vas za razumijevanje moga izbivanja s društvenih mreža. Već neko vrijeme emocionalno i fizički nisam dobro zbog opetovanog zastrašivanja, zbog čega ne mogu raditi i bila sam primorana potražiti stručnu psihološku pomoć”, rekla je i zahvalila svima na podršci.