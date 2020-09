‘OBEĆAJE JOJ SVEOPĆI RAT’: Tko je ljubomoran, a tko agresivan? Mostovac Miletić se osvrnuo na slučaj influencerice i besplatne večere

Mostov saborski zastupnik i bivši riječki vjeroučitelj Marin Miletić se uključio u aktualnu raspravu o influencerici Doris Stanković, točnije o njezinom pokušaju dobivanja besplatne večere.

Stao je u obranu mlade Doris i napao one koji su njezin čin ismijali.

Miletićevu objavu prenosimo u cijelosti:

“Mlada djevojka Doris na društvenim mrežama ima gotovo 200 tisuća pratitelja. Samo na njenom youtube kanalu prati je preko 100.000 ljudi. Doris pripada novoj generaciji mladih kojima društvene mreže ne služe samo za mladenačku promociju i razonodu. Doris je poduzetnica novog doba. Ona ima karizmu, ima ono nešto što je potrebno da je toliki broj njenih vršnjaka slijedi. Možemo reći da je uspješna u poslu kojim se bavi. A kojim se poslom bavi? Pa jednim od rijetkih koji su dostupni u Hrvatskoj nakon haračenja Lijepe Naše od strane političkih elita koje su njome do sada upravljale. Ona je influencerica, osoba koja ima utjecaj na odluke ljudi koje je prate na društvenim mrežama. Dakle, radi se o oglašavanju koje svrstavamo u digitalni marketing koji je dokazano učinkovitiji od televizijskih ili radijskih reklama koje mladi naprosto niti gledaju niti slušaju.

Doris se nespretno ponijela objavljujući prilog o restoranu koji je odbio njene usluge. To je izazvalo reakciju najprije tog određenog istarskog restorana, a potom i raznih likova s naše društvene scene među kojima se istaknuo Dalibor Matanić, inače pripadnik/simpatizer, čini mi se, radikalne lijeve opcije Možemo.

Mene osobno začuđuje takva svirepa radikalnost Matanića koji mladu djevojku naziva “spodobom” i obećaje joj sveopći rat! Što je to nagnalo Matanića na ovako radikalnu reakciju osim prirođenog mu radikalizma uobičajenog za likove koji glorificiraju totalitarne režime kao što on to nerijetko čini u svojim serijama i filmovima? To je sasvim sigurno činjenica da mlada dama ima 10 puta više pratitelja, a to znači i publike od njega samog. Možda je to i činjenica da Doris, premda izuzetno mlada, za razliku od njega nije na državnim jaslama. Ona se sama bori za svoju egzistenciju i ne treba joj politički poguranac. Što god da je razlog, njegov diskurs je za svaku osudu.

Naša uloga, uloga zrelih osoba s javne pa i političke scene jest da gradimo društvo snošljivosti i tolerancije i da potičemo mlade na kreativnost i hrabrost. Ako im uspijemo pomoći i oko vrednota – tim bolje.

Neka što više mladosti ostaje u Hrvatskoj, a ne da ih razni Matanići svojom ljubomorom i agresivnošću tjeraju iz Lijepe Naše!”