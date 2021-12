OBAMA OBOŽAVA FILM O GENOCIDU U SREBRENICI:′ To je moćna priča!′

Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Barack Obama, na Instagramu i Twitteru objavio je listu omiljenih filmova u 2021. godini, a na popisu se nalazi i bosanskohercegovački film ‘Quo vadis, Aida?’ redateljice Jasmile Žbanić.

′Ovo su moji omiljeni filmovi godine. Svaki od ovih filmova priča moćnu priču i nadam se da ćete uživati u njima kao i ja′, napisao je Obama uz popis koji sadrži četrnaest naslova.

Next up are my favorite movies of the year. Each of these films tells a powerful story, and I hope you enjoy them as much as I did. pic.twitter.com/peFGiaTvby

