OBAMA NA METI SUPRUGE! Derala se i gurala ga na inauguraciji, a sad se zna i razlog

O svečanoj inauguraciji 78-godišnjeg Joe Bidena i dalje se govori. No, ovaj put nije riječ o novom predsjedniku već o njegovom prethodniku. Bivši predsjednik SAD-a 59-godišnji Barack Obama tako je proteklog tjedna sa 57-godišnjom suprugom Michelle prisustvovao svečanoj inauguraciji u Washingtonu.

Bračni par privukao je pozornost javnosti, a s pozornice ih je uočila i pjevačica Lady GaGa, koja se nakon izvođenja himne otišla pozdraviti s njima te je i pohvalila da izgledaju sjajno.

No iako su se cijelo vrijeme smješkali kamerama, sada se doznalo da je Barack svoju suprugu naljutio ponašanjem na inauguraciji, pa je u jednom trenutku počela i vikati na njega.

Nepoznate detalje s inauguracije otkrila je mlada pjesnikinja 22-godišnja Amanda Gorman, koja se svojim govorom na svečanosti upisala u povijest kao najmlađa pjesnikinja koja je ikad nastupila na predsjedničkoj inauguraciji, a postala je i veliki hit na društvenim mrežama.







“Michelle je sjedila blizu mene i čula sam kako neprestano viče na Baracka da prestane grliti ljude”, ispričala je pjesnikinja u talk showu Ellen. Bivšu prvu damu uzrujalo je njegovo kršenje epidemioloških mjera zbog pandemije koronavirusa. Ipak Michelle se nije držala svojig riječi, Amanda je otkrila da je i sama Michelle kasnije grlila ljude.

“Kada sam završila svoj govor, odgurnula je supruga i pružila mi najveći i najtopliji zagrljaj”, prisjetila se pjesnikinja, koja je Michelle.

Amanda je Michelle upoznala i davno prije Bidenove inauguracije.

“Kad god se ponovno susretnemo, nadam se da će zaboraviti da me upoznala jer želim drugu priliku. Želim to napraviti kako treba. No ona me se uvijek sjeti i uvijek je sjajna prama meni”, ispričala je Amanda. Nije otkrila zašto se srami njihova prvog susreta, ali je zato priznala da je nakon inauguracije poželjela i sama se jednog dana kandidirati za predsjednicu SAD-a.