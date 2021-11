NUDIO JOJ JE SE*S, SLAO DAROVE I UHODIO PO SPLITU: Jelena Rozga je prijavila ‘obožavatelja’, priča je jeziva!

Autor: Š. P.

Iako ‘poludjele obožavatelje’ uglavnom vežemo za Hollywood, i neke su hrvatske zvijezde okusile tu gorku i zastrašujuću stranu slave. Nakon što je Nina Badrić sudskim putem od sebe udaljila umirovljenika koji ju je uhodio, doznalo se da je ranije ove godine, i to po drugi put u svojoj karijeri, isto uspjela učiniti i Jelena Rozga.

S obzirom na dva grozna iskustva, čak je i pjevačica svojedobno u medijima zaključila da “očito privlači takve”. Iako brojne javne osobe dobivaju eksplicitne poruke nepoznatih ‘obožavatelja’, tek rijetki dolaze u situaciju da sve moraju prijaviti policiji. Jelena je, nažalost, dvaput prošla sličan horor.

Prvi ‘obožavatelj’ – poštar

Splitska pjevačica svoj je prvi doticaj s nametljivim ‘obožavateljem’ imala prije deset godina, kad ju je na koncertima i ispred njezina doma uhodio 56-godišnji poštar. Zvonio joj je na vrata, zvao prijatelje i, prema njezinu priznanju, od života napravio pravu noćnu moru.

Reagirao je i na tadašnju tabloidnu priču o Rozginoj navodnoj vezi s Ivanom Huljićem, sinom njezina mentora Tončija Huljića – zvao ga je i prijetio mu. Priča je tada otišla tako daleko da je Rozga, uspješna pjevačica s bogatim repertoarom, ozbiljno razmišljala o povlačenju sa scene.

Policija ga je privela, dobio je zabranu prilaska i obavezno liječenje na psihijatrijskom odjelu.

Drugi ‘obožavatelj’ – gastabajter

Pjevačica je uspješno prebrodila traumu, da bi ranije ove godine opet završila na policiji, zbog novog ‘obožavatelja’ koji je još 2019. godine ‘debelo’ prešao granicu uobičajenog obožavanja estradnih zvijezda.

“Bilo me strah čak i po danu. Morala sam izaći kako bih prošetala psa, nije mi bilo svejedno. Samo sam se okretala oko sebe. Pa tko voli živjeti u strahu, trčati prema liftu i slično? Grozan osjećaj… Ja kao da privlačim takve, ali nadam se da je ovo bio zadnji put”, rekla je Jelena za RTL.

I tako je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo optužnicu protiv 53-godišnjeg Dragana C., državljanina Hrvatske koji živi u Njemačkoj. Putem maila i brojnih profila koje je otvorio na društvenim mrežama Jelenu je uznemiravao, pisao joj da želi stupiti u intimni odnos, insinuirao je da su u ljubavnoj vezi, slao joj eksplicitne fotografije, a u nekim splitskim trgovinama joj je ostavljao i poklone te ju pozivao da ih pokupi. Iako ga je blokirala na svim platformama, neprestano se iznova pojavljivao – virtualno, ali i fizički.









Ljetos se, piše Slobodna Dalmacija, fotografirao ispred njezina ulaza, a onda ju je presreo na Peristilu u Splitu i obratio joj se. Tada ga je prijavila policiji.

Priča je ranije ove godine dobila svoj epilog – 24sata doznaje da je pravomoćnom presudom Općinskog suda u Splitu u lipnju osuđen na šest mjeseci zatvora uz primjenu uvjetne osude s rokom kušnje od dvije godine te mora platiti tisuću kuna sudskih troškova.

Zanimljivo, za razliku od ‘obožavatelja’ Nine Badrić, koji je na sudu porekao, ublažio i iskrivio tvrdnje potresene Nine, Dragan C. je na sudu priznao sve i nije se žalio na presudu te tako izbjegao suđenje. Shvatio je, kaže, da je bio u krivu i da je ‘stekao pogrešan dojam’.

