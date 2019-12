NOVINARKA U PIDŽAMI: Facebook zabranio prodaju knjige hrvatske novinarke, a ona je napravila nešto što još kod nas nitko nije

Vjerojatno nikada nitko nije napisao knjigu u pidžami, na mobitelu, dok je uspavljivao djecu – ali jedna hrvatska novinarka učinila je upravo to i postala pravi hit. Riječ je o pravom književnom fenomenu na ovim prostorima – „Mala Kme osvaja svijet“ je zbirka ispovijesti s istoimenog bloga, koji je u posljednje dvije godine brutalno iskrenim, necenzuriranim i ogoljenim tekstovima osvojio srca više od 9500 stalnih čitatelja.

“Dok nam se sa svih strana smiješe savršene žene sa savršenih slika savršenih instagram profila, sa svojom savršenom djecom i savršenim kućama, na Maloj Kme se smijemo, plačemo, kukamo i veselimo se legićima na podu, kroničnim nesanicama, hrpi prljavog veša višoj od najmlađeg djeteta i podočnjacima kao najčešćem accessoiresu. Mala Kme je sigurna oaza u kojoj se ne dijele savjeti, nema osuđivanja i žena ženi nije vuk. To je prilično rijetka pojava u današnje vrijeme i čini mi se da je zato prešla granice naše zemlje”, kaže Martina Frka Milotić. Na promocije knjiga upravo zato dolazi i dolazit će u pidžami te bez šminke, a priznaje i da je knjiga nastala na posve nesvakidašan način.

“Pišem dok uspavljujem djecu, Malu Kme i Cicachua. Vjerujem da bi mi trebalo puno manje od dvije godine da sam imala više od 15 minuta vremena dnevno, ali svatko tko radi, brine o maloj djeci i nema pomoć baka servisa 24 sata dnevno zna da je slobodno vrijeme endemska biljka u roditeljskom svijetu. U nedostatku boljeg, mobitel je morao poslužiti svrsi”, pojašnjava autorica, kojoj je pisanje profesionalna i osobna ljubav, ali i najbolji ispušni ventil.

Martina je dosad pisala za brojne medije, ali na Maloj Kme piše po svojem guštu i na svoj način – o čemu svjedoči i sama naslovnica knjige, koja je već drugoga dana prodaje “srušila internet”. Naime, na naslovnici se nalazi vrlo poznata obiteljska situacija – mama na wc-u, dok joj djeca, muž, pas i mačka ne daju mira. Facebook ju je ocijenio previše eksplicitnom i odmah zabranio prodaju, pa se neko vrijeme knjiga mogla naručiti isključivo putem web-stranice Naklade Fragment. Srećom, Martina je uspjela riješiti taj problem pa je sada ljudi mogu nabaviti i putem ove društvene mreže.

“Malo mi ide na živce što su dekoltirane ženske grudi prihvatljive, ali majka koja doji nije, kao što je prihvatljiv i minjak, ali noge umorne mame na wc-u nisu. Kakvu to poruku šaljemo našoj djeci? Mislim da se ne bismo trebale sramiti same sebe niti svakodnevni život gurati pod tepih kao nešto sramotno. Život, majčinstvo, roditeljstvo, sve je to u podjednakoj mjeri teško, naporno, prelijepo i neprocjenjivo. Prestanimo raditi tabu oko toga”, govori Martina poznata po tome što nema dlake na jeziku.

Na prvoj promociji knjige Mala Kme osvaja svijet – Majčinstvo bez filtera, tražilo se mjesto više, nakon samo nekoliko dana od puštanja u prodaju već je u planu drugo izdanje, a knjiga je već otputovala u Nizozemsku, Austriju, Belgiju i diljem regije. Mala Kme doista osvaja svijet kako to nitko u Hrvatskoj još nije učinio, a mame iz čitave regije jednoglasno kažu – napokon majčinstvo bez filtera!