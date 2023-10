Novi trik Milorada Pupovca: Trebaju li Hrvatskoj doista partizanski spomenici?

U sve gušćim intervalima, u posljednjih petnaestak godina u medijima iskrsavaju lamentacije o devastiranim spomenicima herojima Narodnooslobodilačke borbe. Evidencija o broju partizanskih spomenika koji su na području bivše Jugoslavije srušeni za vrijeme Domovinskoga rata i nakon njega fluidna je i otvorena kreativnim interpretacijama (slično kao i pobrojavanje žrtava Drugoga svjetskog rata) pa se podatak o tri tisuće uništenih spomenika NOB-u mora uzeti s ponešto rezerve. Ipak, priča je zanimljiva i može poslužiti u političke svrhe, što je čini trajno aktualnom.

Ovoga puta, žrtvoslovnu je raspravu aktualizirao Milorad Pupovac, čije je Srpsko narodno vijeće okupilo niz umjetnika i stručnjaka u projektu simboličkog oživljavanja srušenog Spomenika pobjedi revolucije naroda Slavonije. Rad je to kipara Vojina Bakića, autora mnogih partizanskih spomen-obilježja, i to njegov najmonumentalniji, postavljen u Kamenskoj kod Požege.

A 30-metre-high monument by sculptor Vojin Bakic celebrating the World War II defeat of fascism was blown up during the 1990s war in Croatia, but it’s now been recreated as an electronic art installation, with enthusiastic help from locals.https://t.co/TqR3VkfBhY





— Balkan TJ (BIRN) (@BIRN_BTJ) October 3, 2023