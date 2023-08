Novi trend na koji su pale i domaće zvijezde: Žanamari i Rucner nisu znale kako im reći ‘ne’

Autor: B.G.

Domaća pjevačica Žanamari Perčić prije nekoliko je dana sve oduševila svojim novim spotom za pjesmu “To sam ja”. U spotu se, osim luksuznog stana, još luksuznijeg automobila, elegantnih krpica i namještaja, pojavljuje i bijeli konj.

Pjesmu je radila zajedno sa svojim suprugom, a sama je odlučila odraditi montažu i režiju spota.



“Oni koji me znaju i prate točno će znati zašto se spot snimao točno na ovim lokacijama i što točno simbolizira Kartaz, bijeli konj koji se pojavljuje u spotu. Ovim putem bih zahvalila predivnoj ekipi Hilton Imperial hotela u Dubrovniku što su već dugo nekako dio mojih projekata i što je to mjesto postalo značajno u mojoj priči. Hvala i dečkima iz “Wild Brač” dvojca koji su mi omogućili da upoznam Kartaza i pomaknem svoje granice. Na kraju želim zahvaliti i divnim vlasnicima vile Marco Polo u Bastu na gostoprimstvu i pomoći, a moram spomenuti da je dan kad smo snimali scene u vili bio najtopliji dan ove godine! Kad Žaky nešto odluči i zamisli, onda se snima i na plus 40 stupnjeva”, dodala je.

Brojni su pohvalili spot, a čini se da novi trend jahanja konja u spotovima, kampanjama i editorijalima traje već neko vrijeme.









Osim Žanamari, nedavno su konja zajahale Kendall Jenner, ali i Beyonce.

Kendall se za fotografiju potpuno skinula, na sebi je ostavila samo visoke čizme sa životinjskim uzorkom i pripadajuću torbicu u ruci i popela se na bijelog konja.







I Beyonce, kojoj je naš dizajner Juraj Zigman napravio kostim za nadolazeću turneju, iskoristila je upravo konja kako bi istu i najavila. Osim toga, lijepa pjevačica često sjedi i na statui konja koji je simbol njezina rodnoga grada Houstona u Texasu.

Nezaobilazan u spotovima

Nedavno smo tako pisali i o srpskoj pjevačici Milici Todorović koja je za potrebe snimanja svog spota ta pjesmu “Ljubav manje” također trebala jednog konja. Uz konja je, najprije na njenu sreću, a zatim i nesreću, došao i njegov trener, Petar Strugar, s kojim je nekoliko mjeseci bila u vezi.

“Konj je presudio. Konj nas je sastavio, on nas je i rastavio. Šalim se. Kad ne ide, onda ne ide. To je jedini emotivni promašaj koji sam imala. Nismo se slagali energetski. Ja sam na jednoj strani, on je po cijeli dan s konjima i to je to”, rekla je Milica.

Prekrasnim, plemenitim životinjama “ne” nisu mogli reći ni Ana Rucner, Helena Bastić, Nikolina Tomljanović, Dražen Zečić, Božo Vrećo, Damir Kedžo, Ivan Zak i Massimo.

Potonja je spot za pjesmu “Raj” snimila na otoku Murteru. Nekadašnja pjevačica grupe Bastardz kadrove je snimala u moru i to na konju.

S druge strane, violončelistica Ana Rucner po prvi je put zajahala konja u spotu za pjesmu “Uvijek vjerni”.

Pokojni Massimo svojevremeno je ispričao svoj doživljaj s konjima, koje je želio u svom spotu za pjesmu “Ispod nekog drugog neba”.

“Obožavam konje, njima se posebno divim. Toj njihovoj ljepoti i inteligenciji. Zato sam poželio da budu dio moje pjesme”, rekao je.

Konji su vječna inspiracija, a kako bismo vas u to uvjerili, donosimo popis deset najpoznatijih pjesama na svijetu u čijim se spotovima pojavljuju – upravo oni.