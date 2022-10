NOVI ŠOKANTNI DETALJI O ELVISU! Ljubavnice ‘cimerice’ otkrile kakav je bio: ‘Kleo se na vjernost, a u sobi do naše skrivao je rezervu’

Život Elvisa Presleyja ne prestaje intrigirati javnost i nakon više od pedeset godina od njegove smrti. Čak je i njegova sama smrt do današnjeg dana ostala neiscrpan izvor bizarnim verzijama obožavatelja, poput i one poznate da Elvis nije mrtav. U svakom slučaju, o njegovome liku i djelu ne prestaje se govoriti, a ove je godine izašao i film “Elvis”, koji je potaknuo nove rasprave o tome tko je “kralj rocka” uistinu bio.

Da je Elvis glazbena legenda neupitna je činjenica, no ono što je oduvijek, pa i dan danas, ljude zanimalo jest kakav je bio privatno, kako je živio i kakve odnose je imao s najbližima. Slici “privatnog” Elvisa pridonijele su svakako izjave njegovih najbližih ljubavnica, koje su ostale s njim do samoga kraja.

Pucnjava, dijamanti i suživot ljubavnica na luksuznom imanju

Mnogo se intrigantnih priča povezivalo s Gracelandom, Elvisovim poznatim imanjem u Memphinsu gdje je pronađen mrtav. Pronašla ga je Ginger Alden, jedna od najomraženijih Elvisovih ljubavnica, a nakon niza zlih i optužujućih komentara povukla se iz javnosti na dugo vrijeme, sve do 2002. godine, kada je u svojim memoarima iznijela šokantne tvrdnje o Elvisovom karakteru. Njihova kratka, ali intezivna veza, bila je sve samo ne idilična – pjevač je često imao i agresivne ispade, a nerijetko ju je znao i udariti. Elvis je imao čudan običaj i u intimnim trenucima: “On nije nije htio skinuti svu odjeću sa sebe. Smatrao je da partneri ne trebaju vidjeti jedni druge gole prije vjenčanja. Nakon što smo bili intimni, poklonio mi je sat i ogrlicu s dijamantima.” Nije izostavila ni strašnu scenu kada je Elvis podivljao i pucao: “Jedne večeri zaspala sam prije njega, a on je pucao u zid iznad kreveta. Tražio je da mu donesem još jogurta, a ja ga nisam čula, pa je htio privući pažnju.”





U isto to vrijeme na Gracelandu je živjela i Linda Thompson, bivša glumica i pobjednica izbora za ljepotu, koja je s Elvisom u vezi bila posljednjih pet godina njegova života. Jutarnji list prenio je dijelove njezinog intervjua,a ono što je čitatelje šokiralo jest njezino priznanje da su dvije ljubavnice istodobno boravile kod pjevača. “Kleo se na vjernost, a u sobi do naše skrivala se moja 22-godišnja rezerva“, izjavila je Linda misleći na Ginger.

Za razliku od Ginger, Linda nije navodila nikakve trenutke Elvisove zle naravi, već je više puta istaknula kako je on bio i ostao ljubav njezina života. Ono što je najviše smeta u vezi uspomene na njega jest to što je nitko nije kontaktirao u vezi najnovijeg filma. “Svaki put kad bi Elvis bio hospitaliziran, dijelila bih njegovu sobu s njim. Film je prikazao njegovu bivšu suprugu, Priscillu, uz njegovu postelju. Ona ga nikada nije posjetila, a kamoli ostala. Tih zadnjih godina spasila sam mu život 10 do 12 puta “, prisjetila se za Daily Mail.

Prisjetila se i njihovog prvog susreta u kinu, kada ga je isprva odbila misleći da je još oženjen: “Ne sjećam se koji smo film gledali jer smo cijelu večer proveli ljubeći se i mazeći. I bilo je toliko seksi koliko si to zamišljate. Ljubiti Elvisa bilo je kao da uranjam usne u dva mekana, slatka kolačića – njegove su usne bile tako seksi i meke.” Istaknula je i kako je voljela to što mu nije smetala njezina nevinost.

Kako su Ginger i Linda nastavile svoj život nakon Elvisa

Za obje je Elvisove dame uslijedilo teško razdoblje nakon njegove smrti. Ginger su mediji mjesecima razvlačili po medijima, prikazivali su je krivcem za smrt zbog “nedovoljne pomoći”, stoga se na duži period držala dalje javnosti. Trinaest godina kasnije preselila se u New York gdje je započela karijeru glumice u sapunicama. Udala se za Ronalda Laysera, ocem svog jedinog sina s kojim je ostala do njegove smrti 2015. godine.

Linda je, pak, nastavila burno živjeti, a tako je ostalo sve do danas, kada u sedmom desetljeću svog života odlučila smiriti u krugu svoje obitelji. Nekoliko godina nakon Elvisa udala se za Brucea Jennera, čiju je tajnu čuvala 30 godina, sve dok sam nije izašao u javnost kao transrodna žena Caitlyn. Nakon što mu rodila dva sina, Brodyja i Brandona, tadašnji “Mr. America”, kako su ga zvali zbog “savršenog izgleda”, priznao joj je da želi promijeniti spol.









Obje su bivše Elvisove ljubavnice napisale knjigu o njihovim iskustvima s pjevačem.