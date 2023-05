NOVI PROBLEMI LETA 3 UOČI FINALA! Oglasio se Mrle: ‘Ne znamo što ćemo po tom pitanju‘

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Iako je nastup Leta 3 u prvoj polufinalnoj večeri oduševio fanove Eurosonga diljem svijeta, domaća javnost primijetila je da nešto nije bilo sasvim u redu.

Naime, tijekom nastupa se činilo da se Prlja pomalo mučio sa svojim glasom, a sada je Damir Martinović Mrle otkrio da je javnost dobro primijetila da nešto nije bilo u najboljem redu.

Naime, kako je otkrio u razgovoru za Novi list, Prlja se prehladio. Koliko je situacija ozbiljna, primijetio je tek kad je došao na pozornicu. Zabrinjavajuće zvuči to što mu se stanje pogoršalo.





“To je jedan od problema o kojem moramo nešto poduzeti. U dvorani smo, to su užasno velike hale podijeljene u male sobe za svakog izvođača. I tu stalno radi neka ventilacija i klima. I zrak se užasno suši i on se u stvari prehladio. Kaže da je to shvatio tek kad je došao na pozornicu. Sada je sav hunjav i prehlađen, ne znam što ćemo po tom pitanju napraviti.

Jednostavno u takvom prostoru ne možemo boraviti cijeli dan. Ne možemo ni vani jer je kiša, a problematično je i otići u hotel jer su mjere sigurnosti na takvom nivou da kad jednom uđeš više ti se neda izlazit”, rekao je Mrle. “Prenijeli smo tu našu poruku čak i puno više nego što sam očekivao, vidim da su glasali diljem Europe. Čini mi se da imamo veće šanse nego što smo imali, dobili smo puno glasova, moglo bi se dogoditi da stvarno jako dobro prođemo”, zaključio je Mrle.