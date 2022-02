NOVI GUBITAK NA GLAZBENOJ SCENI! Tužan oproštaj od još jedne legende: Njegovi hitovi i danas se pjevaju

Autor: N.K

U 76. godini života preminula je jedna od glazbenih legendi s ovih prostora, Predrag Peđa Vranešević, velikan novosadske rock scene i osnivač Laboratorije zvuka, jedne od najpoznatijih rock grupa Jugoslavije. Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj.

Vranešević se pamti kao jedna od najkreativnijih ličnosti moderne novosadske kulturne scene, koja se formirala šezdesetih i sedamdesetih godina, inspirirana podjednako popularnom glazbom svoga vremena i avangardnom umjetnošću. Njegov opsežan opus uključuje inovativnu rock, filmsku i kazališnu glazbu, kao i scenska djela.

Manje je, međutim, poznato da je Predrag Peđa Vranešević, rođen 27. svibnja 1946. u Novom Sadu, tijekom svoje plodne karijere – sam ili kroz kreativnu suradnju s bratom Mladenom – snimio glazbu za preko stotinu kazališnih predstava i više od dvjesto filmova i TV serija.

Za vrijeme studija arhitekture u Beogradu, sredinom 1960-ih, bio je član benda The Best Nothing, koji je imao čast nastupiti na Prvoj Beogradskoj gitarijadi održanoj na Sajmištu, a nakon povratka u Novi Sad radio je kao filmski kritičar u studentskom listu Index, te kao filmski urednik na Forumu mladih, piše portal SEEcult.org. Uz glazbu, bavio se i konceptualnom umjetnošću u grupi KOD, s kojom je nastupio na Sedmom bijenalu mladih umjetnika u Parizu (1971.).

Svakako vrijedi spomenuti pet predstava u londonskom kazalištu Instituta za suvremenu umjetnost, u kolovozu 1984., gdje je izveo svoj glazbeno-scenski spektakl “Jaši konje svetog Marka”. Publika također pamti muziku za popularne TV serije “Poletarac”, “Fore i fazoni”, “Varošarije”, “Priče iz Nepričave” i “Nedjeljni zabavnik”.