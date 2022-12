NOVI FINALISTI SUPERTALENTA Kraj treće polufinalne večeri razočarao gledatelje, nezadovoljstvo nikad veće: ‘Ovo se pretvorilo u lakrdiju, strašno’

Nakon što smo protekle dvije nedjelje saznali šestero finalista, sinoć se u trećoj polufinalnoj večeri borilo devetero kandidata za svoja mjesta u finalu. Slobodna su bila tri mjesta, a borba je bila tijesna kao i svaki puta dosad.

Nastupali su: Ukrajinka Natasha Korotkina koja izvodi trbušni ples, Španjolac Muy Moi sa svojom nevjerojatnim izvedbom, plesačica Ana Vukman, akrobatski plesni klub Flik Šenkovec, mlade pjevačke nade Nikola Batinovića, Matej Predojević Petrić i Mauro Jakić te harmonikaš Matej Jakša te članovi skupine Akustika Balkana.

Spektakularno otvaranje večeri, nevjerojatne akrobacije

Večer su otvorile djevojke iz akrobatskog plesnog kluba Flik Šenkovec, koje su žiri oduševile i izvedbom i kostimima. “Jako mi se svidio nastup. Školski primjer kako bi trebao izgledati nastup. Definitivno ste ga podigle za jednu stepenicu, ako ne i za više”, rekao je Davor Bilman, a ostali su se složili kako su djevojke zaslužile finale. S time se složila i publika te im je svojim glasovima osigurala mjesto u finalu.





Nastup vrijedan finala imala je i plesačica Ana Vukman, koja je svojim plesom na svili raspametila cijeli studio. “Ovo je možda najveća razlika između audicijskog i polufinalnog nastupa koju sam ja vidio. Svaka čast”, komentirao je Fabijan. “Ako ovo nije Supertalent, što jest? Kao što je rekla Martina, ovo je vrijedno finala”, oduševljena je bila Maja. Upravo je žiri Anu poslao u finale, a prema riječima Maje Šuput, odluka nije bila jednoglasna.







Ukrajinka Natasha Korotkina na pozornici Supertalenta izvela je trbušni ples, a osim publike, oduševila je i dio žirija. “Drago mi je da se fokus večerašnjeg nastupa maknuo s trbuha i onoga čega smo zadnji put bili najviše svjesni. Drago mi je da su uveli ovaj snijeg da spusti malo tu temperaturu. Bravo”, rekao je Fabijan. Oduševljena je bila i Maja, no Davor i Martina su od Natashe očekivali puno više. “Vještina je neupitna. Meni je dojam puno manji večeras. Zbunjena sam”, kazala je Martina.

Zvuci harmonike i pjevačke snage

Matej Jakša na harmonici odsvirao je nekoliko pjesama i dobro zabavio prisutne u studiju. “Ma svirka je bila na razini. Ne samo svirka nego i ponašanje i stav na razini jednog apsolutnog profesionalca. Ti si vladao ovom pozornicom, nisi imao ni trunke treme, uživao si”, komentirala je Martina. Matej je dobio najviše glasova publike te ćemo ga gledati u finalu.

Matej Predojević Petrić, član HNK-ova ansambla, potaknuo je raspravu koliko je ispravno da se on, kao profesionalac, natječe u ovom showu. “Razmišljam je li u redu budući da si profesionalac. Bilo bi mi više fora da nikad nisi pjevao. Smeta me činjenica da ti je to profesija. Ne znam koliko je to korektno”, kazala je Maja. On je na kritike odgovorio da tu postoje i drugi profesionalci, a njegova profesionalnost nije smetala ostatku žirija, već su ga nahvalili.

Nikola Batinović otpjevao je pjesmu “Stope da ti ljubim”, koju pjeva Hari Mata Hari. Žiri je nahvalio njegove vokalne sposobnosti, ali i emocije koje izaziva tijekom pjevanja. “Nije najnužnije imati tekst da bismo doživjeli određenu izvedbu. U tvom slučaju ja opet ne znam o čemu si ti pjevao, međutim ti si toliko iznio emocija da sam naprosto uživala. Ja više od ovoga ne trebam”, zaključila je Martina.

Odličan nastup imali su i članovi grupe Akustika Balkana, a posebno su se svidjeli Martini. “Ne moram čak ni poznavati glazbu koju izvodite. Neovisno o tome, u meni ste zbilja zagrijali krv i vi ste dokazali sva trojica da je to ono što mi tražimo na pozornici Supertalenta”, kazala je.

Desetogodišnji Mauro Jakić za svoj je nastup odabrao baladu “All of Me” Johna Legenda i zaslužio ovacije publike. “Izabrao si pretešku pjesmu i mislim da imaš puno treme. Sad se opusti jer si bio super”, rekla je Maja, a Davor ga je savjetovao da ne žuri jer stigne sve napraviti.

Uzbudljiv nastup za kraj večeri

Posljednji nastup bio je rezerviran za Španjolca. Muy Moi podijelio je publiku i ovoga puta: “Bojim se da nećete dijeliti mišljenje koje ja imam. Prošli put je sve zaista bilo nevjerojatno. Toliko si me naučio na to da sam večeras ovo gledao kao vodu piti. Ja bih još vatre, stvari iz nosa jer ovo je ludilo”, istaknuo je Fabijan. Martina pak ne bi htjela ponovo gledati, kao ni Maja.

Reakcije gledatelja

Prema komentarima na društvenim mrežama, raste nezadovoljstvo gledatelja. Naime, kandidati koji su prošli u finale zaista imaju svoju publiku koja ih bodri, no sve je više onih koji kritiziraju cijeli show. Publika najviše zamjera žiriju to što svojom stručnošću ne utječu više na samo glasanje, kao i cijeloj produkciji, koja u ključnim trenucima ostavlja žiri po strani.

“Nije mi jasno kako Martina, glazbeno obrazovana, uzvišena diva, uopće pristaje biti dio ove cijele parade. Laički narod da odlučuje tko je više talentiraniji od koga”, “Nije važno kakav si talent, nego koliko ljudi imaš da glasaju za tebe”, “Ovo se pretvorilo u lakrdiju, strašno”, “Ove grupe su mi najjače. I one u svakom krugu moraju proći?! Zašto? To je istrenirano, a ne supertalent”, neki su od komentara nezadovoljnih gledatelja.