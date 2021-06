NOVE BOŽIDAROVE LEKCIJE: Znate li gdje treba stajati meso, a gdje prilog na tanjuru? Jušna žlica s lijeve strane u ovom je slučaju veliki minus

Četvrti dan u ‘Večeri za 5 na selu’ kuhalo se u Bjelovaru, a domaćin je bio najmlađi ovotjedni kandidat – Mateo Adamović. Premda je Božidar ostatku ekipe rekao kako misli da mu je ovo sigurno prvo jelo danas, oni se nisu složili s njim jer im je Mateo otkrio da kuha gotovo svaki dan. Za goste je pripremio jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Košarice Bilogore, glavnog jela Mr. Bean i deserta Šumska čarolija, pokazao se kao dobar kuhar i domaćin, no za svoju je večeru dobio 33 boda pa će se morati zadovoljiti utješnom nagradom od 1000 kuna.

Na putu do današnjeg domaćina Sanela je ispitivala Božidara o njegovim očekivanjima, no on nije želio sudjelovati u razgovoru. Mateo je dobro raspoložen dočekao goste te ih ponudio aperitivima. „Bio je malo uzbuđen, ali nije imao tremu“, komentirala je Sanela, a i ostali kandidati su se složili da je bio opušten. „Šljiva mi je bila dobra“, rekao je Sven, a Sanela i Nedjeljka su pile medicu, koja im je bila jako fina.

Za predjelo je Mateo poslužio košarice od lisnatog tijesta punjene piletinom, majonezom, vrhnjem, kukuruzom, paprikom i jajima. „Predjelo je bilo jako lijepo dekorirano, nemam nikakvih primjedbi“, rekla je Sanela, no Božidar je imao: „Puno je pogriješio, nije trebao staviti matovilac, bolje bi pasala rukola i stavio je samo dvije kriške sira, to je premalo.“ Ipak, okus mu se svidio, kao i ostalima – čak i Svenu koji ne voli kukuruz pa ga je maknuo sa strane.

“Jel’ mi jedemo nešto jušno”, upitao je Božidar Matea koji mu je odgovorio da ne jedu, na što je Božidar upitao: “Zašto si onda stavio žlicu na lijevu stranu?”, a kandidati su počeli kolutati očima i vidno negodovati.

“Hranjeje njegovog ega i grebanje prema nekom vrhu preko tuđih leđa”, komentirao je Sven Božidarovo ponašanje koje ponajviše uključuje kritike, kako kažu kandidati, ili kako on kaže savjete.

Domaćin je potom iznio glavno jelo – pečenu vratinu s grahom, a Božidaru se nije svidjelo kako je složena hrana na tanjuru, objašnjavajući svima na kojoj strani mora biti meso, a na kojoj prilog. Ubrzo su počeli s jelom, a Sven je rekao: „Mislim da bi vratina trebala biti rezana na deblje komade i slabije pečena, grah mi je bio dobar“, a Nedjeljki i Saneli sve je bilo ukusno. „Grah nije zapečen onako kako bi trebao biti“, rekao je Božidar, a i napomenuo je domaćinu da je trebao biti malo ljući. Svi su se gosti složili u jednom – pohvalili su kruh koji je Mateo ispekao.

Zanimljivo, Sven je imao prigovor na Božidara, koji je počeo jesti glavno jelo, prije nego je Mateo ispričao sve o njemu, te dok je kandidatima točio vino. Kad je sjeo za stol i ponudio gostima da krenu s glavnim jelom, Božidar je već jeo.

Za kraj večere Mateo je poslužio desert u čaši, a Svenu se jako svidjela prezentacija. Kad je kušao, rekao je kako mu je više-manje sve bilo dobro osim donjeg biskvita od čokolade, a najviše mu se svidio preljev od šumskog voća zato što nije ljubitelj slatkog. Nedjeljki je sve bilo odlično, a Sanela je rekla: „Nisam mogla sve pojesti, ali sve se lijepo stapalo, bio je kiselkasto-sladak i biskvit se fino uklopio u to.“









Domaćin je za iznenađenje večeri pozvao prijatelje tamburaše iz KUD-a Bjelovar, a za svoju večeru dobio je sljedeće ocjene: Nedjeljka mu je dala desetku jer joj je sve bilo u redu, Sven se odlučio za osmicu jer smatra da je vratina trebala biti deblja i mekša, a u predjelu mu se nije svidio kukuruz, Sanela mu je dala ocjenu devet jer joj je Svenova večera bila mrvicu bolja, a Božidar je dao šesticu zato što mu je večera bila prejednostavna.

Sutra je večera koju svi natjecatelji željno iščekuju, gosti idu kod Božidara, a što će im pripremiti – ne propustite pogledati od 20 sati na RTL-u!

