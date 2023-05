‘NOVAC KOJI SE NUDI NOVINARIMA NIJE NA RAZINI!’ Poznati novinar podvukao crtu nakon 28 godina televizijske karijere

Poznati istraživački novinar Ivan Žada, nakon gotovo tri desetljeća televizijske karijere, odlučio se na veliku promjenu. Naime, Žada navodi kako želi tržištu ponuditi novi kvalitetan medijski proizvod.

“Nisam u ovu priču ušao grlom kroz jagode, nego sam imao u glavi već neku viziju. Želio sam stvoriti jedno mjesto na kojem ću zajedno sa svojim kolegama profesionalcima moći ponuditi kvalitetan medijski proizvod. Ima nas puno koji smo na tržištu, ima puno kolega koji možda unutar svojih redakcija danas ne mogu ostvariti svoje ideje, tako da se ne bojim da ćemo uvijek moći savladati sve prepreke i tržištu ponuditi vrhunski proizvod. I dalje ostajem u medijima no uz ulogu novinara sada se pojavljujem i u drugim segmentima proizvodnje sadržaja i to me jako veseli”, otkrio je Žada u razgovoru za Zagreb.info.

Djed i njegov put kroz njemačke koncentracijske logore

“Nakon svih tih godina jednostavno ti dođe da podvučeš crtu. Shvatio sam da na tržištu nema više formata koji bi me zadovoljio, a informativni program više mi nije izazovan i zanimljiv. Također, novac koji se danas nudi iskusnim novinarima nažalost nije na razini lakog i dostojanstvenog življenja. Tako da sam jednostavno shvatio da svoje znanje i iskustvo mogu usmjeriti u drugom pravcu”, objasnio je Žada koji se upustio u snimanje dokumentarnog filma o svom djedu.

“Dakle priča je o djedu Franji Žadi i njegovom putu kroz njemačke koncentracijske logore. Plan nam je objaviti memoare pod nazivom “Dionicom života od Dachaua do Mauthaisena”, na češkom i hrvatskom. Potom ćemo raditi i dokumentarac o nekoliko godina logora od Danske do Bavarske”, otkrio je Žada.