Nova velika promjena na WhatsAppu! Slanje glasovnih poruka dobiva važnu značajku

Autor: Dnevno

Baš kao i kod slanja poruka, ponekad se dogodilo da ona glasovna poruka koju smo snimili i nije trebala otići do primatelja. Nije bilo mogućnosti izmjene, niti snimanja pa slanja, no i to bi se uskoro, na radost mnogih, moglo promijeniti.

U ovom je trenutku u fazi testiranja značajka pomoću koje će korisnici WhatsAppa neposredno prije slanja glasovnih poruka moći preslušati ono što su snimili, piše WABetaInfo.

Aplikacija je već imala sličnu značajku, ali ona je tražila prebacivanje u drugi dio aplikacije, dok bi sad trebala doći u obliku komande “Review”, koja će se nalaziti na istoj traci kao i naredbe za snimanje poruka.

Nova značajka je još u stadiju razvoja i još se ne zna kada će ista biti dostupna svima.

Sve bi trebalo funkcionirati tako da će korisnik nakon pritiska na tipku “Review” moći preslušati glasovnu poruku koju je snimio te nakon toga odlučiti želi li ju poslati ili izbrisati.