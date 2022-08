NOVA STRAST BORNE KOTROMANIĆ: ‘Što smo sličniji prirodi, to smo bolji. Nema vanjskog suca ni morala. Šamanizam rješava problem iznutra’

Autor: Tomislav Parlov

Prošla su vremena u kojima je Borna Kotromanić bila poznata kao “bivša žena Luke Rajića”. Novo prezime, nova energija i novi životni izazovi s iscjeljenjem kao imperativom ostavljaju posve drukčiju medijsku sliku 51-godišnje Omišanke koja interes javnosti ovih dana koristi kako bi skrenula pozornost na važnost “rješavanja duhova iz prošlosti” te života u skladu s prirodom.

U svojim duhovnim traženjima Borna je prošla različite nauke i učitelje, od kontroverznog Opus Dei, preko popularne kabale sve do “balkanskog šamanizma”, zanimljive discipline koja joj je, kaže, dala alate za nošenje s problemima i svakodnevnim izazovima. Ipak, upitana koje bi tehnike osim šamanizma preporučila našim čitateljima, Borna u sekundi odgovara – nijednu.

Kako je, gdje, kada i zašto počelo vaše duhovno traženje?

Sjećam se da sam se kao dijete osjećala odvojenom od svega što se događalo oko mene, kao da sam imala neki osjećaj da nisam iz tog filma. Naravno, iz te dječje perspektive nisam znala što bih konkretno o tome mislila. Nije to bilo da sam bila nesretna, jednostavno, nešto je bilo u meni. Bila sam jako ozbiljna, i u toj ranoj fazi rekla bih introvertirana.

Recimo, mrzila sam ići u vrtić i stvarala sam probleme, nisam htjela ostati. Mislim da je to bilo zato što sam bila odvojena od roditelja pa nisam htjela ponavljati to odvajanje od djeda i bake. Bilo je nešto u meni što je oduvijek imalo neke upitnike i tražila sam neki veći smisao. Iz tih života koje sam gledala oko sebe, koliko god su oni iz današnje perspektive bili iznad prosjeka, i funkcionalniji i ljepši, s više blagostanja… Kako težim harmoniji i ljepoti, možda mi nije bilo dovoljno harmoničnosti i ljepote u onome u čemu sam tada bila. To je bilo, recimo, sjeme.

Poslije sam mislila da sam pronašla način na koji ću, ako budem jako disciplinirana i puno radila, stvoriti neke alate kojima ću kreirati život u kojem će biti više sklada i ljepote. To je bilo ono – ja ću odrađivati sve što treba i onda ću kreirati obitelj po svojoj mjeri i bit će bolja od onoga što sam vidjela kao obrazac. Tamo negdje 2004. godine imala sam neko “čekiranje”, okrenula sam se i sagledala svoju sadašnjost. Međutim, vidjela sam da nisam osjećala ni sreću ni zadovoljstvo niti ispunjenost. I tada, kada je moje treće dijete imalo četiri godine, kad moj tadašnji suprug nije htio više djece (po njemu smo mogli imati samo jedno dijete), meni se oslobodio neki prostor u kojem se moram suočiti s realitetom, a to je neko moje unutarnje nezadovoljstvo.

Tada sam prvi put u životu svjesno priznala to nezadovoljstvo. Uvijek sam mislila da ću svojim kapacitetima, ambicijom i kompetentnošću moći sve to nadoknaditi, ali nije bio odrađen taj unutarnji rad, a ja sam ipak dijete koje nosi traumu. Tada sam počela tražiti neki viši, dublji smisao i onda sam slučajno došla na ispovijed u Katedralu i ondje susrela don Ramosa koji je tada bio glavni za Opus Dei kod nas. To je bilo prvo sustavno kopanje po nekim duhovnim putovima.

Apsolutno. Ekstremno sam bila skeptična prema svemu i to je bio velik životni izazov. Kako ti se kao odbačenom djetetu zatvori srce i povučeš se u sebe, jedina moja referenca bila je uloga djeda u mom životu – kada sada pogledam, zato što je bio moćan u odnosu na konstelaciju tadašnjih obiteljskih odnosa. Strašno sam bježala od položaja žena koje sam vidjela oko sebe, majke, bake, prabake… Te su žene bile submisivne i nemoćne, iako su bile i lijepe i obrazovane, ali djed je bio dominantan. Vidjevši baku koja se brine što će kuhati iako je imala pomoć, meni je to postalo jako odbojno. Intelektualni put za mene je bio put moći, ali time sam se odvojila od svoje istinske moći, instinkta, intuicije, i to me ustvari jako osakatilo.

Vratimo se nakratko na Opus Dei. U široj javnosti često ima negativnu konotaciju klana, mraka… Je li vam to smetalo ili vas je možda baš to privuklo?

Prvo, meni su oni imali alibi jer ih je priznao papa i čovjek je ispovijedao u katedrali, nisam sad otišla s nekim opskurnim kultom, gdje ćeš veću referencu nego da ispovijeda u katedrali. Moje koketiranje s Opus Dei trajalo je možda godinu i pol i meni se neke druge stvari nisu svidjele, a to se poslije ponavljalo i u kabala centru… Imam odbojnost prema nekomu tko te pokuša upisati u svoje redove pa onda kontrolirati sve aspekte tvog života. To mi je strašno i ne mogu opstati u tome pod cijenu otkrivanja ne znam kakvih misterija i tajni. Nisam spremna platiti tu cijenu, odnosno, u toj mjeri sam imala neki zdrav instinkt da se od toga maknem.

Oni imaju te svoje članice koje izgledaju suvremeno, normalno, nisu odjevene kao časne, u civilu su, ali navodno postoji sustav samokažnjavanja. Mi izvana nismo sudjelovali u tom dijelu, ali taj dio nekakvog grijeha, preuzimanja odgovornosti, pokajanje i poniznost, nije mi to rezoniralo kao ispravan put nakon nekog vremena. Vidjela sam da me to ne osnažuje, nego da me oslabljuje. To nema veze s balansiranjem osobnosti ili ozdravljenjem naše fiziologije, to su sve intelektualni koncepti koji djeluju kao anestetik, ali ne donose istinsko izlječenje.

Kako ste došli do “balkanskog šamanizma” kojim se bavite u posljednje vrijeme?

Fascinantno je jer on daje šamanske alate koji su tvoji, ti jednom stekneš to znanje i nisi ovisan o njemu ni na koji način. Nedavno sam došla s problemom, on mi je rekao, Borna, imaš taj alat, riješi to. Nema ovisnosti, nema pripadnosti, nema grupe. Ako odem ponovno napraviti tu vodu za pročišćenje, pridružim se toj grupi, ali nije to sad da mi tamo negdje hodočastimo, nego odradimo to nešto pa onda, kad se vratimo u život i svakodnevicu, imamo višu vibraciju, svjesnost, veću životnu kompetenciju i onda kreiramo bolji realitet. Poanta je u tome da te liječi iznutra i pušta te u svojoj slobodi.

Šamanizam je povratak prirodi, što smo sličniji prirodi, to smo bolji. Nema vanjskog suca ni nametanja, nema morala, postoji unutarnji integritet. Vanjska korekcija putem morala i osude ne rješava problem iznutra. Šamanizam rješava problem iznutra i pušta te da živiš u punini svoje slobode, daje ti alate da postaneš kompetentan, dio prirode, dio života, na najjednostavnije moguće načine. Svaka alatka šamanizma, ako nije dostupna i razumljiva četverogodišnjem djetetu, lažna je i treba je odbaciti.

Od svega što ste prošli na tom duhovnom putu, koja iskustva osim spomenutog “balkanskog šamanizma” smatrate izuzetno korisnima i koja biste preporučili drugima?

Nijedno jer me nisu izliječili, nisu me doveli u balans koji mi je trebao. Bez pravilnog funkcioniranja naših energetskih čakri, mi smo uvijek invalidi koji će iz mehanizma ega kompenzirati tu svoju nekompetentnost. Primjerice, ako prva čakra nije dovoljno protočna, imate osjećaj ugroženosti. Ja sam zaista imala osjećaj životne ugroženosti. Događale su mi se neke ekstremne životne situacije da mi to potvrde, ali su bile odraz tog manjka sigurnosti koju nisam stekla kroz majčinsku podršku i ljubav jer je nisam imala. Dok se te čakre ne dovedu u svoju optimalnu funkciju… Ako imamo zubobolju, možemo mi meditirati danima da nas ne boli zub. Ali ta te meditacija u konačnici mora dovesti do zubara ili je baci u smeće.

Završava li ikada potraga za istinom?

Da. Doznaš je i prakticiraš.

Gdje sebe vidite na tom putu?

Negdje pri kraju. Važno je da održavam taj nivo na kojem sam sada.

Koliko je to teško?

Lakše od bilo čega prije. Poanta je doseći nepodnošljivu lakoću postojanja – kad imaš osjećaj da se svijet vrti oko tebe, ne zbog ega, nego zato što tomu svjedočiš. Tvoje želje, aspiracije za kojima ne trčiš, koje te ne definiraju, ali koje si negdje osvijestio manifestiraju se bez tvog truda, bez svjesne akcije, ali kao dokaz da je posao koji radiš iznutra dobar i učinkovit.