Nova šefica Društva kazališnih kritičara i teatrologa: ‘Zbog pandemije su tjelesni kontakti znatno reducirani, svi osjećamo posljedice izostanka zagrljaja’

Autor: Marina Tenžera

Ivana Slunjski, kazališna i plesna kritičarka, istraživačica i teoretičarka plesa, već više od dvadeset godina prati zbivanja iz tih umjetničkih područja. Od Zareza, Vjesnika, Kretanja, Vijenca do drugih časopisa i publikacija te Hrvatskoga radija objavila je stotine prikaza i analiza predstava i izvedbenih poetika. Posljednjih godina razrađuje koncept istraživačko-arhivskoga modela prema ideji arhiviranja sadašnjosti kako bi nastala baza podataka za dalja istraživanja.

Prema tom konceptu pokreće i provodi projekt mapiranja hrvatske suvremenoplesne scene, u petogodišnjem razdoblju (2015.–2020.), obuhvativši mnoge procese rada umjetnika na izvedbi, te razvija metodologije praćenja, dokumentiranja i analiziranja umjetničkog procesa. Odnedavno je predsjednica Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT). S Ivanom Slunjski razgovaramo o novim plesnim i kazališnim zbivanjima u doba korone, problemima struke i samoga plesa.

Danas ste među rijetkim plesnim kritičarima u Hrvatskoj. Što vas je privuklo plesnoj umjetnosti?

Iako ne možemo govoriti o velikom broju plesnih kritičara u nas, preciznije kritičarki, pa ni kritičara izvedbenih umjetnosti ili umjetnosti općenito, danas je situacija u plesu mnogo bolja nego što je bila prije dvadeset godina, a da ne govorimo o stanju prije 90-ih. Dok je kritika drugih umjetnosti, osobito likovna kritika, onda i dramskoga kazališta, bila u punome zamahu, plesna kritika jedva da se mogla nazreti. Djelomično je tomu razlog što se plesna scena, gledajući od početka 60-ih, kad su se i osnovala prva dva ansambla i otkad možemo govoriti o nekakvom izvedbenom kontinuitetu, do početka 90-ih svodila na djelovanje triju ansambala, Studija za suvremeni ples, Komornoga ansambla slobodnoga plesa i najmlađega Zagrebačkog plesnog ansambla. Suvremeni plesni izraz nije bio šire prepoznat, djelovali su izvan institucionalnoga okvira, bez akademskoga zaleđa koji bi njihova nastojanja ovjerovio kao “ozbiljnu umjetnost”.

Potkraj 90-ih i osobito početkom dvijetisućitih, plesna se scena razgranala i javila se potreba za kontinuiranom refleksijom. Isprva je nekoliko autorica pisalo osvrte na plesne predstave, i to uglavnom u kulturnim časopisima, a poslije se na radionicama kritike ustrajalo na obrazovanju novih snaga. Plesna kritika nikad nije do kraja ušla u glavnostrujaške medije, nakon sloma tiska razasula se po raznim portalima i svašta se pod nju pokušava poturiti.

No da se vratim vašem pitanju, prije pisanja najprije je bio ples. Igrom slučaja, moji stric i strina plesali su u jednom kulturno-umjetničkom društvu i jednom sam prigodom kao petogodišnjakinja gledala njihov cjelovečernji nastup u varaždinskome kazalištu. Osjetila sam silan zanos, srce mi je ludo udaralo i toliko sam se vrpoljila da su me morali čvrsto držati da ne padnem iz lože. Nekoliko godina poslije i sama sam počela plesati, folklor pa druge vrste plesa, ali uvijek su me upozoravali da se profesionalno moram baviti nečim ozbiljnim, a to ples nije. Na trećoj godini studija biokemije, kad sam već znala da život ne želim posvetiti ispitivanju uzoraka ljudskih tkiva, naletjela sam na satove plesa Milane Broš. To je bio moj prvi susret sa suvremenim plesom, njezin je sat bio veoma štur, samo temeljne vježbe za jačanje muskulature i obvezna improvizacija na kraju.

Unatoč tome što nismo bili sigurni kamo time smjera, sva u žaru svojih nastojanja pobudila je u nama velik interes. I ponovno sam osjetila u sebi jednaku strast kao ona mala djevojčica u kazališnoj loži. Da se profesionalno posvetim izvedbenim umjetnostima, tad sam već bila na teatrologiji, na kraju je presudila predstava “Užitak” Forced Entertainmenta izvedena na Eurokazu koja mi je u ljepljivoj ljetnoj noći u prepunoj dvorani Teatra &TD odjednom rastvorila cijeli novi svijet. Možda je to samo bila posljedica sparine, zrak je sav titrao, ali više se nije moglo natrag. Potom je uslijedilo pisanje pa tek onda studiji književnosti i jezika.









Koji su glavni problemi Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa s obzirom na to da je kazališnih i plesnih kritičara u medijima sve manje, da su mnogi slabo plaćeni, da neki mediji čak zaključavaju svoje stranice o kulturi, a da se jedini portal o kazalištu mora platiti?

Moramo razlučiti udrugu od problema kritike, premda je jedno povezano s drugim. Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa osnovano je još 1975. radi afirmiranja i unapređenja struke te zaštite interesa članova. Otad do danas dogodile su se mnoge promjene i u društvu i u umjetnosti, a rekla bih da se udruga mijenjala sporije od toga. Kad je na čelo došla naša ugledna dramaturginja, kritičarka i teatrologinja Mira Muhoberac, svojim je radnim elanom i aktiviranjem članova inicirala vidljive pomake. Pokrenula je nekoliko projekata, u provedbu uključila članove raznih generacija, nakon višegodišnjih težnji konačno je utemeljena Nagrada “Ivo Hergešić”, kojom kritičari nagrađuju najbolje umjetničko ostvarenje u protekloj sezoni, rado je prihvaćala prijedloge s vizijom i mogućom dobrobiti za sve nas i struku.

U tome razmahu ideja prošle je godine, nažalost, iznenada preminula. Moja je želja nastaviti razvijati dosadašnje projekte, pokrenuti nekoliko novih te potaknuti snažnije povezivanje s europskim organizacijama u našem području djelovanja. Pripremajući europski projekt, koji bismo uskoro trebali prijaviti na natječaj, i razgovarajući s inozemnim stručnjacima, zaključili smo da svi mi koji se bavimo recepcijom izvedbenih umjetnosti nailazimo na slične probleme neovisno o tome o kojoj je državi riječ. Svi djelujemo unutar svojih malih enklava bez većih uvida u to što se događa na drugim europskim scenama, malo tko će financirati putovanje kritičaru da bi on proširio svoje obzore i upućenije pisao, što sam najčešće nije u mogućnosti. Stoga je povezivanje ključno.

Digitalizacija ima i dobrih i loših strana. Ako se osvrnemo unatrag, vidimo da je tijekom povijesti tehnologija potaknula revolucionarne pomake i u izvedbenim umjetnostima. I danas se one mijenjaju, premda s otporom i nadajući se boljim vremenima. Ali s koronakrizom smo itekako postali svjesni da se promjene događaju i da su nužne. Kritiku kao tekstnu vrstu također treba mijenjati, pitanje je kako pisati da bi se adekvatno mogle pratiti promjene izvedbenih umjetnosti, komu je kritika namijenjena, tko je zapravo čita. Izvedbene umjetnosti htjeli – ne htjeli pomalo zastarijevaju u odnosu na digitalne medije. Mlađe generacije nemaju ni naviku ni potrebu odvajati se od ekrana i uranjati u mrak gledališta. Također je i pitanje koncentracije, koliko se dugo gledatelj izmješten iz udobnosti fotelje i raspršene pozornosti na ekrane koji ga okružuju može usredotočiti na scensko događanje.









Ne samo da opada broj posjetitelja predstava nego smo sve više usmjereni na sliku, čitanje je postalo naporno, tekstovi su sve kraći, sve nepismeniji, sve manje utemeljeni. Ako se i pišu, uglavnom su okrenuti promociji. Dostupnost interneta i prisutnost na društvenim mrežama rezultirali su i time da svatko smatra da je njegovo mišljenje o bilo čemu relevantno. Tako se događa da se o izvedbenim umjetnostima piše bilo što, što s jedne strane potencijalno može pridonijeti širenju diskursa, no s druge poništava se razlika između stručnog i hobističkog pisanja, izostaje analitičnost, kvaliteta pisanja opada i povratno se srozava kritički diskurs. I, treba naglasiti, to što se svatko osjeća pozvanim pisati o bilo čemu utječe na to da se stručno pisanje obescjenjuje jer uvijek će se naći netko tko će pisati za manje novca ili čak besplatno, što onda i kritičara tjera da pristane na iste uvjete. Stoga mi zaključavanje stranica kao mjera opstanka nije tako nelogična.

Koliko je korona utjecala na plesnu i kazališnu scenu?

Pandemija je znatno i nepovratno utjecala na izvedbenu scenu. Krenimo od toga da su mnogi ljudi, vrsni stvaratelji, podlegli bolesti u naponu snage i njihov se život ni djelovanje ne mogu nadoknaditi. Neki su umjetnici s neinstitucionalne scene zbog smanjena opsega posla i nedostatne pomoći države odustali od umjetničkoga stvaranja i egzistencijalno se nastojali zbrinuti kako god su znali. Potom je tu već spomenuti problem opadanja broja gledatelja koji se s pandemijom samo produbio. Epidemiološke mjere katkad su bile takve da gledališta u pojedinim izvedbenim prostorima nisu mogla primiti više od deset posjetitelja, što se odrazilo na prihode kazališta i osobito samostalnih umjetnika koji su prostore unajmljivali ili su zbog koprodukcijskih obveza bili dužni izvesti predstavu. Mnoge su inicijative jednostavno propale. Otežana su i gostovanja predstava pa festivalski program zna biti posve drukčiji od planiranoga.

U digitalnim prilagodbama ima svega, gradskim i nacionalnim kazalištima najčešća su rješenja ponuditi na gledanje, često i uz plaćanje, snimke predstava, čemu neinstitucionalne umjetničke organizacije ne mogu parirati jer već u startu manje novca mogu odvojiti na snimanje predstava i režiranje tih snimki. Snimke predstava ujedno su najmanje prihvatljiva rješenja jer se ni po čemu ne mogu smatrati internetskim izvedbama. Neki se okušavaju u stvaranju novih izvedbenih formata u digitalnome okolišu i bude posve solidnih projekata. Drugi, unatoč otežanim uvjetima rada, nastavljaju s izvođenjem u scenskim prostorima prepušteni vlastitoj snalažljivosti, a ima i onih koji očajavaju i čekaju da sve ovo prođe.

Koga biste izdvojili od kolega koji prate plesne i kazališne fenomene unatoč vrlo teškim uvjetima rada?

Ne bih nekoga posebno izdvajala, u ovoj situaciji iznimno cijenim ustrajnost kritičara koji djeluju kao samostalni umjetnici te neovisni stručnjaci, dakle onih koji ostvaruju prihode isključivo prema autorskome ili umjetničkom ugovoru.

Odgledali ste stotine plesnih predstava, ipak, možete li izdvojiti autore, koreografe i suvremene poetike koji su vas se posebno dojmili?

Najviše su mi se urezale predstave kad sam tek počinjala pratiti plesna događanja koje su odskakale od uopćenih predodžaba o plesu, primjerice predstave Gillesa Jobina, Jérômea Bela i La Ribot ili na posve drukčiji način Daniela Léveilléa. Recentnije, zanimljivi su mi Silvia Gribaudi, Oona Doherty, Doris Uhlich.

Održali ste niz e-predavanja “Promjena izvedbenih paradigmi”. U predavanju “Somatski i improvizacijski susreti u digitalnome okruženju”, dostupnom na internetu, postavili ste pitanje kako se danas, u nemogućnosti dodira koji je esencijalan za svakog čovjeka, virtualno baviti dodirom. O čemu je točno riječ?

Tu seriju e-predavanja pripremala sam u sklopu HDKKT-ova projekta “Homo theatralis” koji je prošle godine pokrenula Mira Muhoberac, a poduprlo Ministarstvo kulture i medija kao program digitalne prilagodbe i svojevrsne pomoći umjetničkim organizacijama i strukovnim udrugama u kulturi kojima je zbog pandemijskih posljedica smanjena mogućnost djelovanja. U cijeloj seriji predavanja usredotočila sam se na promjene koje se događaju prilagođavanjem izvedbenoga medija na digitalni okoliš. U pandemiji su nam tjelesni kontakti znatno reducirani i svatko osjeća posljedice izostanka spontanih dodira ili zagrljaja tijekom ionako prorijeđenih susreta uživo. Putem kože dobivamo i obrađujemo velike količine podataka, a toga nismo ni svjesni. Kad nam je dodir uskraćen dulje vrijeme, razvijaju se anksiozni i depresivni poremećaji, razne ovisnosti. U iznimnim okolnostima posljedice mogu biti dalekosežnije i prenijeti se na cijelu strukturu društva.

U predavanju “Somatski i improvizacijski susreti” bilo mi je važno istražiti što se događa s plesom u kojem je kontakt dvaju ili više tijela neizbježan, čak i temeljan. Ima plesnih ostvarenja koja primarno nisu namijenjena gledanju, nego se moraju iskusiti na vlastitoj koži, kao kad se, primjerice, koreografija stvara dodirivanjem, pritiskanjem ili premještanjem tijela recipijenta. Zanimljivo je da je tijekom pandemije među plesačima porastao interes upravo za somatske prakse i da se nalaze načini da se održe somatske sesije putem interneta. U svojemu predavanju, u koje sam pozvala praktičare da s nama podijele vlastita iskustva i spoznaje, nastojala sam doći do odgovora kako potaknuti proprioceptivno iskustvo u drugome tijelu kad nismo u istome prostoru i komuniciramo s pomoću ekrana i tehnologije, što zapravo potiče reakciju i odgovor drugoga tijela, te koliko moramo aktivirati osjete u vlastitome tijelu da bismo potaknuli osjetilno iskustvo u drugome.

Ove godine nastavljamo s novim ciklusom, i to već sljedećeg četvrtka, 10. veljače, program je bogat, više je sudionika nego prošle godine. Predavanja zanimljivih teatroloških tema organizirat će se jedanput ili dvaput tjedno sve do kraja svibnja. Većina sadržaja odvijat će se digitalno, a svibanjska predavanja planiramo uživo. Raspored i termine najbolje je pratiti na mrežnim stranicama udruge, hdkkt.hr ili na našoj stranici Facebooka.