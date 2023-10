Nova napeta večera, Darijo modernim jelima šokirao ekipu za stolom: ‘To je komercijala, a ne naše Zagorje’

Poduzetnik Darijo Markulin ugostio je protukandidate četvrtog dana zagorskog tjedna ‘Večere za 5‘. Za svoju modernu večeru dobio je 36 bodova i izazvao različite reakcije. “Sve je bilo odlično, domaćin je sve izvrsno pripremio i nemam nikakve zamjerke za večeru”, komentirala je Gabrijela koja je Dariju dala deset bodova.

Isti broj bodova dao je i Stjepan: “Nikakve zamjerke za večeru, sve super”. Dragutin je Dariju dao devet bodova jer je ‘sve bilo vrhunski odrađeno, no preslatko’. “Predjelo je bilo preslatko, glavno jelo jako slatko, desert presladak, a ja ne volim slatko,” zaključio je, pak, Marko.

Pripremio juneće obraze

Pripravu večere započeo je glavnim jelom naziva ‘Tele, ali ne ispod peke’ – budući da je teletinu odlučio polako peći pod folijom, u pećnici. Uskoro je najavio izradu gnudi – priloga sličnog njokima, no izrađuje se sa sirom. Odlučio ih je preliti demi-glaceom, gustim umakom koji korijene vuče iz francuske kuhinje.

Za Marka se pobrinuo te mu za prilog pripravio povrće na grillu. Čarobna kugla iduće je čega se Darijo prihvatio u kuhinji. Čarobna kugla skrivala je semifreddo s kulijem od jagoda. Funky Cheeks posljednje je jelo kojeg se prihvatio Darijo – juneći obrazi u salati ono su što će Darijo spraviti za predjelo.

Veliki trud domaćin je uložio u jela, a potom je uslijedila i priprema za doček gostiju. Dočekao ih je pored bazena, a svakome je udijelio i piće dobrodošlice – mojito. “Na aperitivu je Darijo bio odličan, malo sam se iznenadio oko mojita, mene to cijeli život prati”, kroz smijeh je ispričao Stjepan. “Izuzetno mi je drago što je Darijo poslužio nešto novo, da se ne ponavljamo čitav tjedan samo s rakijama”, dodala je Gabrijela.

Uslijedili su ‘Funky Cheeks’. Juneći obrazi sa salatom dojmili su se ekipe!. “Izgled predjela je bio brutalan, ništa ljepše u životu nisam vidjela”, ispričala je Gabrijela. “Iznenadio sam se, odlično aranžirano, sve super”, složio se i Stjepan. Glavno jelo stiglo je u vidu teletine s gnudima i preljevom.

"Lijepo servirano, prekrasno, ali opet napominjem – restoranski dio", izjavio je Marko. "Sve lijepo napravljeno, kako treba, okusi, arome, sve je kako treba biti", dodao je Stjepan. Umjesto kruha, Darijo je ekipi poslužio napoletansko tijesto slično tijestu pizze.









Desert je stigao za kraj, ‘Čarobnu kuglu’ prelio je Darijo karamelom – koja je bila previše čak i za tolerantnog Stjepana. “Mislim da to ne spava u ‘Večeru za 5′”, poručio je Stjepan. “Desert je izgledao odlično”, dodala je Gabrijela. “Mala atomska bomba, preslatko mi je bilo, no ipak sam jeo”, rekla je Dragutin. “To je komercijala, to nije naše Zagorje”, zaključio je večeru Stjepan.

Zagorske grofice zaplesale su za ekipu, a iznenađenjem koje je Darijo priredio svi su bili oduševljeni. “Atmosfera je bila lijepa, lijepo smo se družili”, otkrio je Marko, a složio se i Stjepan, rekavši da je Darijo bio odličan domaćin.