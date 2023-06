‘NOVA LJUBAV’ Dotjerana Severina pozirala s misterioznim gospodinom: ‘Dobar frajer, baš ti pristaje’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Pjevačica Severina Vučković proteklih tjedana putuje po Europi. Nedavno se vratila iz Italije gdje je uživala sa sinom Aleksandom, a posljednjih nekoliko dana provela u Istri u društvu bliskih prijatelja i suradnika. Kako se provela i u čemu je sve uživala podijelila je svojim brojnim pratiteljima na svom Instagram profilu. Na fotografijama se pohvalila kako mijesi kruh i uživa u najmanjem gradu na svijetu – Humu – a na najnovijoj fotografiji pozirala je s markantnim muškarcem s kojim su je mediji nedavno povezivali.

Naime, riječ je o glazbenom producentu Filipu Miletiću, s kojim pjevačica već dugi niz godina uspješno surađuje. Dvojac je navodno i privatno ‘kliknuo’, što je mnoge navelo na to da pomisle da između njih postoji ipak nešto više od poslovne suradnje.

”Neka ovi susreti postanu tradicionalni”, napisala je pjevačica ispod fotografije.







Naime, Severina na fotografiji nosi pripijenu crnu haljinu sa zlatnom krunom i zelenim štiklama, dok je Filip nosio crno odijelo s raskopčanom bijelom košuljom i sunčanim naočalama.

Severina je objavom izazvala lavinu reakcija, a brojni pratitelji u komentarima primijetili su kako si dvojac odlično pristaje.

”Kako joj Filip pristaje”, ”Koliko ljepote”, ”Dobar frajer”, ”Nova ljubav” , samo su neki od komentara oduševljenih fanova.

Inače, zgodni profesor klavira vlasnik je producentske kuće ‘FM Play’, koju je pokrenuo zajedno s Milošem Roganovićem, a upravo ovaj dvojac stoji iza hita ‘Aspirin’ Seke Aleksić iz 2007. godine, nakon čega je njihova karijera procvjetala.

Filip je sa Severinom surađivao na nekoliko njenih velikih uspješnica, kao što su ‘Brad Pitt’, ‘Italiana’ i ‘Uzbuna’, a Severina je u prosincu 2021. komentirala glasine da među njima postoji nešto više.

”Filip i ja nismo u vezi, ne hodamo. Jednostavno ne čitam novine već dugo, nego mi jave prijatelji što pišu i onda kad smo vidjeli naslov kao ‘Kako dalje’, onda smo se smijali, jer ono, kao sad, završili smo ploču i sad ćemo raskinuti… Međutim, naša suradnja traje 10 godina, vjerojatno je moj razvod to potaknuo, ali to je toliko deplasirano. Uopće me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo”, rekla je Severina tada za portal Klix.ba.

Podsjećamo, Severina se nedavno na svom Instagram profilu objavila snimku s jednog nastupa u Beogradu, a jednom trenutku na pozornici joj se pridružio joj se i sam Filip, a malo tko može reći da između nje i producenta ne postoji neka posebna veza.