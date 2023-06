Svi se vjerojatno još uvijek sjećaju megapopularne igre Wordle koja je svojom pojavom zaludila svijet. I dok je pomama za njom već pomalo splasnula, nedavno se pojavila nova igra radi koje si mnogi ‘čupaju kosu s glave’.

Riječ je o igri koja se zove The Password Game. Razvio ju je kreativni programer Neal Agarwal, glavni direktor tvrtke Neal Fun. Postala je dostupna javnosti tek u utorak, 27. lipnja, no čini se kako su samo tri dana bila dovoljna da se proširi munjevitom brzinom.

Osnovna pretpostavka je varljivo jednostavna. Igrač, naime, mora stvoriti lozinku koja poštuje set kriterija zadanih od strane igre. Naravno, igra ne bi postala toliko popularna da se radi samo o tome.

Sa svakim zadovoljenim kriterijem dodaje se jedan novi. Inicijalna lozinka nije fiksna što igraču omogućuje da je mijenja sukladno novim pravilima. Kako biste pobijedili igru, potrebno je zadovoljiti sve zadane kriterije. Oni postaju sve kompliciraniji, tako da je konačan ‘produkt’ igre blago rečeno kompleksan.

I can’t believe people are actually beating the password game, the human spirit is strong

— Neal Agarwal (@nealagarwal) June 28, 2023