Nova hrvatska nada ponosi se svojim slavnim prezimenom: ‘Uvijek će biti uspoređivanja’

Unuka legendarnog Arsena Dedića i Gabi Novak, mlada glazbenica Lu Dedić, nastavlja graditi svoju glazbenu karijeru nakon uspješnog nastupa na ovogodišnjoj Dori s pjesmom “Plavi lepir”. Nedavno je svojim talentom oduševila publiku na Jazz festivalu Music Breeze, održanom u gradu Visu od 28. do 30. lipnja.

Lu je prvi put privukla pažnju javnosti prije 11 mjeseci, kada je predstavila svoju pjesmu “Prava stvar”. Od tada, mlada pjevačica, kći svjetski poznatog pijanista Matije Dedića, osvaja publiku svojom izvedbom pjesme “Zadnji sati ljeta”, koja se nalazi na posljednjem albumu njezina oca, nazvanom “Ladies”.

Iako nije planirala sudjelovati na Dori 2024. godine, Lu je na to potaknuo Miroslav Lesić, autor pjesme. “Prijava na Doru nije bila planirana. Zapravo mi je to predložio Miroslav Lesić, autor pjesme. Inače sam dosta energična osoba i volim dinamičan život, jednostavno nemam mira pa sam pristala na to, ali i zbog izazova i stjecanja novog iskustva”, izjavila je Lu za Story.

‘Velika su očekivanja’

Unatoč strahovima od negativnih komentara i visokih očekivanja javnosti, mlada glazbenica prihvatila je izazov i ponosno nosi svoje prezime. “U početku sam osjećala nekakav teret zato što su velika očekivanja, uvijek će biti uspoređivanja, ali sam se na kraju pomirila s time tako da me ne opterećuje to više. Jednostavno nosim taj ponos svog prezimena zbog obitelji i to je jedino što želim osjećati, taj ponos…”, govori Lu.

Na festivalu na Visu, Lu je nastupila zajedno sa svojim ocem, što je bio poseban doživljaj za ljubitelje jazza, rocka i etno glazbe. Mlada glazbenica prisjetila se i svog djeda Arsena Dedića, istaknuvši njegovu bezuvjetnu ljubav i podršku: "Uvijek mi je urezana ta ljubav koju je imao prema meni. Nikad nije dopuštao da ja nisam u pravu. Čak kad sam bila i totalno ne u pravu, uvijek me branio i kad bi roditelji bili nešto uzrujani sa mnom, on bi uvijek rekao: uopće nije tko, pustite vi nju…".









Osim glazbe, Lu je nedavno progovorila i o životu s dijabetesom tipa 1. “Općenito je taj neki stereotip u vezi dijabetesa da se on dobija jer se jede previše slatko. To nije tako, pogotovo u tipu dijabetesa koji ja imam. Dobila sam ga genetski, tako da nisam nikako pridonijela tome da ga dobijem. U svojoj torbi uvijek imam inzulin i preko mobitela preko aplikacije mjerim šećer. Nemam neki problem živjeti s time i htjela bih kao javna osoba olakšati nekome možda i pokazati da se sve može bez obzira na samu dijagnozu”, iskreno je podijelila Lu.