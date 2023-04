NOVA DRAMA, ŠKENDER ‘OČITAO BUKVICU’ STANKOVIĆU! Aco je prepisku brže bolje objavio na Facebooku: ‘Vjerojatno je nezadovoljan’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

U 956. emisiji Hrvatske televizije “Nedjeljom u 2” 26. 0žujka ove godine gost je bio pjevač Duško Kuliš.

U emisiji je i pjevao, što možete vidjeti i čuti u videosnimci na dnu članka.

Voditelj emisije Aleksandar Stanković u ponedjeljak je na Facebook stranici emisije napisao da mu se nakon emisije javio pjevač Zdravko Škender i poručio: “Ovako se piva ova pisma Lp”.





“Vjerojatno nezadovoljan kako je Duško Kuliš prije 8 dana u Nu2 izveo pjesmu ‘Ne kuni me ne ruži me majko’ javio nam se Zdravko Škender s porukom da on to zna i može bolje.

Hvala g. Zdravku na javljanju uz poruku ‘Ne kuni ne ruži me Zdravko!'”.

Uostalom, poslušajte sami.