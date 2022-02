NOVA DIJETA ANDREJA PLENKOVIĆA! Jednu stvar više definitivno ne konzumira: Što se nalazi na premijerovu meniju?

Autor: Iva Međugorac

Već neko vrijeme premijer po Vladi premijera Andreja Plenkovića komentira se uz ostalo i njegov fizički izgled, osim što je dobio pokoju sijedu vlas, Plenković je natukao pokoji kilogram, a navodno je odnedavno ponovno odlučio okrenuti se nešto zdravijem stilu života i voditi računa o tome što unosi u sebe. ”Njegov posao je iscrpljujući, a Plenković obožava nezdravu, brzu hranu i gazirana pića, ovisnik je o kavi, ne pije dovoljno vode, i ne stigne se hraniti zdravo, puno se kreće, ali dosta sjedi, previše vremena provodi u automobilu”, nabraja naš sugovornik blizak premijeru i kaže kako je Plenković uza sve ostalo konstantno izložen stresu.

”On je sretan kada stigne pojesti neko varivo, voli punjenu papriku, ali je zanimljivo da je kao čovjek porijeklom s mora veći ljubitelj mesa, nego ribe”, govori naš sugovornik te otkriva kako je nedavno Plenković ponovno sokove odlučio zamijeniti običnom vodom, a uz to konzumira nešto veće količine voća no što je to ranije bio slučaj.

”Ruča zdravije, manje večera, ne pije sokove, izbjegava gazirano, ali njemu su velika slabost i slatkiši, tome jako teško odolijeva, ali to nastoji kompenzirati nešto većim količinama povrća, orašastim plodovima ”, kaže nam sugovornik iz Vlade. Po svemu sudeći, i premijer Plenković odlučio se pripremiti za nadolazeće ljeto pokušavajući skinuti pokoji kilogram te nastojeći se vratiti u formu, budući da uskoro očekuje treće dijete takvo što biti će mu itekako potrebno.