NOVA BUKVICA VLATKE POKOS HRVATIMA! MREŽE GORE: ‘Zar je Hrvatska toliko jadna i površna da ne može bez kafića?’

Autor: N.K

Vlatka Pokos u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu osvrnula se na nove mjere stožera koje se tiču zatvaranja ugostiteljskih objekata. U svojem komentaru prozvala je ljude koji se žale na zatvaranje kafića. “Zar je Hrvatska toliko jadna i površna da ne može preživjeti bez kafića, pokazivanja i tračanja?”, napisala je Vlatka.

“Gledam ovu noćnu moru koja se odvija u mojoj domovini i to je ono čega sam se bojala. Imam nekoliko stvari za reći: mjere djeluju, živi dokaz je Kanada, koja ima tek nešto više oboljelih od Hrvatske iako je deset puta veća. Kafići, barovi i restorani SU ŽARIŠTA ZARAZE i u to nema sumnje. U Kanadi im je odavno ograničen rad! Trenutno to znaci da su zatvoreni. Isto kao i shopping centri!

Kanađani su disciplinirani i to daje rezultate. Slušam ovo jadno cviljenje o tome da su kafići smisao života u Hrvatskoj i ne mogu doci k sebi! Ljudi umiru! Umiru u mukama, ne mogu disati! Doista, zar je Hrvatska toliko jadna i površna da ne može preživjeti bez kafića, pokazivanja i tračanja??!! Može li jadnije? Zašto ne pokušate pročitati dobru knjigu, vježbati kod kuće i posvetiti se vlastitom odrastanju? Da zbog vas netko ne umre. Moguće je! Onima koji govore da ‘ionako umiru stari’ želim da ih tako tretiraju kad postanu stari. Jer sve nas to čeka”, poručila je Vlatka. Njena objava ‘eksplodirala je na društvenim mrežama i tisuće ljudi komentiraju kao što to obično i biva kada Vlatka nešto objavi.