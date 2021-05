NOSTALGIJA ZA EUROSONGOM: Pogledajte što je Franka Batelić poručila ovogodišnjoj predstavnici Albini!

Točno su tri godine prošle otkako je Franka Batelić predstavljala Hrvatsku na Izboru za pjesmu Eurovizije, a tog se nezaboravnog izleta prisjetila i sama pjevačica, i to objavom niza “zakulisnih” fotografija iz njezine eurovizijske avanture.

“Three years ago we had the time of our lives. Blue carpet, Eurovision 2018.”, napisala je Franka na engleskom i poslala poruku timu koji ju je pratio u Lisabonu.

“Žene moje, kad se opet okupljamoooo? Tradicionalno na obljetnicu svake godine?”, poručila je Franka te udijelila savjet ovogodišnjoj predstavnici Albini Grčić.

"Albina, rasturi u Rotterdamu! I prvenstveno – uživaj u svakoj sekundi!", savjetovala je Franka Batelić.









Unatoč velikim nadama i medijskoj pompi stvorenoj uoči odlaska na natjecanje, Franka na Eurosongu ipak nije ostvarila neki značajan rezultat s pjesmom “Crazy” – završila je na 38. mjestu u ukupnom poretku i nije se uspjela plasirati u finale.

Ovogodišnja predstavnica Albina na eurovizijsku će pozornicu stati u prvoj polufinalnoj večeri 18. svibnja te pod rednim brojem deset pokušati izboriti finale koje je na rasporedu 22. svibnja.