Nostalgična fotografija Meri Cetinić iz zagrebačkog stana govori samo jedno: ‘Hvala ti za pjesme’

Autor: I.D.

Hrvatska glazbenica, pijanistica, pjevačica zabavne i pop glazbe, skladateljica i kantautorica – sve to opisuje našu divu Meri Cetinić. Ova 70- godišnjakinja je sa Slobodanom Kovačevićem osnovala skupinu More u kojoj je nastupala do kraja 1978. godine, kada je započela svoju uspješnu solo karijeru.

Prodala je više od milijun ploča

“Od 1973. kad sam prvi put ušla u studio i s grupom More snimila singl More, pa sve do početka 90- tih objavljivala sam godinu za godinom svoje solo albume i ploče za diskografsku kuću Jugoton, kasnije Croatia records. Zlatnu pticu sam dobila 1983. za milijun prodanih ploča”, napisala je nedavno Cetinić na svom Facebooku, na kojemu je vrlo aktivna.





Meri 1980. objavljuje svoj prvi autorski album “Ja sam žena”, prvi album pop glazbe koji se u Hrvatskoj prodaje u dijamantskoj nakladi. Nastupa na brojnim domaćim festivalima od kojih je najviše uspjeha imala na Splitskom festivalu. Dobitnica je hrvatske diskografske nagrade Porin, koja joj je 2002. godine dodijeljena za najbolji album zabavne glazbe “Malo mora na mom dlanu”. Uz Porina dobitnica je još brojnih drugih nagrada.

Nostalgična fotografija iz mladih dana

“Meri u svom stanu u Zagrebu gdje je živjela od 1996- 2004.g. Uz divan grand piano Bosendorfer kojega je bila kupila od obitelji Lučić, skladatelja i orguljaša Franje pl. Lučića”, objavio je nedavno bliski suradnik ove pjevačice na njenom Facebooku.

“Eh mladosti”, “Hvala ti za pjesme”, “Predivna Meri, posebno lijepog glasa. Hvala draga za sve divne pjesmom koje si nam podarila. Bog te blagoslovio i čuvao ma gdje bila”, “Najbolji glas Dalmacije”, “Divna Meri”, nizali su se komplimenti.









Podsjetimo, Meri je nedavno na svom Facebooku “podbola” gradonačelnika grada Zagreba, Tomislava Tomaševića. Naime, pjevačica je podijelila fotografiju koju je snimila ispred zgrade Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Na toj slici se može primijetiti da je trava narasla znatno više od stolica, koje uskoro više nećemo ni vidjeti.