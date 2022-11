‘NOSITE ŠTO KRAĆE MOGUĆE HALJINICE’: Vlatka Pokos dijelila savjete, kasnije pala kritika: ‘Danas su ljudi izrazito promiskui­tetni’

Nakon što se doznalo da Vlatka Pokos želi predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, mnogi su se prisjetili njene karijere i hitova poput “Ne tražim ništa”, “Na modrom nebu iznad Zagreba” i “Kad će taj petak”, a počelo se šuškati da pokušava reaktivirati svoju glazbenu karijeru.

Pjevačku karijeru Pokos je pokušala reaktivizirati već nekoliko puta. U tim prilikama je govorila o podcjenjivanju, o želji za dokazivanjem i prirodnoj ljepoti, dok se savjeti koje je slala mladim djevojkama još uvijek pamte.

Prije otprilike trinaest godina Pokos je u intervjuu magazin Stars otvorila dušu i otkrila bolne osjećaje s kojima se tada nosila. Željela je svima dokazati kako je sazrela kao pjevačica. Najavila je novi album i ispričala da joj je bilo nesnosno što su je svi podcjenjivali kao pjevačicu i što ju nisu shvaćali ozbiljno. Upravo je novim albumom željela promijeniti takvu sliku o sebi.





Danas ima službeni YouTube kanal sa svega pet pjesama koje ukupno imaju nešto više od 230 tisuća pregleda. Za usporedbu, Severinin hit “Fališ mi” na službenom YouTube kanalu u svega 7 mjeseci od izdavanja ima preko 53 milijuna pregleda.

Tada je Vlatka poslala i zanimljivu poruku. Upitana što bi poručila mladim djevojkama, Pokos je rekla da nose što kraće moguće haljinice jer je to ”slatko i seksi”.









Otprilike dvije godine kasnije u razgovoru za Story, nakon što je snimila provokativan spot za pjesmu ‘Kako god bilo’, Pokos je pričala da radi na novom albumu te da je veći dio završen. Isticala je tada ponos zbog suradnje s Antom Pecotićem, Borisom Đurđevićem i Jacquesom, a kritizirala je i tadašnje glazbene trendove u Hrvatskoj.

“Ne sviđaju mi se trenutačni glazbeni trendovi u Hrvatskoj jer to je sve tako jeftino i bez ikakve dubine. Uživam u svojoj glazbi i volim sama slušati svoje pjesme, ne sramim se to reći”, rekla je tada i dodala: “Znam da nisam od onih pjevačica koje će puniti stadione i arene jer ne pjevam stihove tipa – hopa cupa, srce lupa, što danas prolazi.”

Pokos je tada kritizirala društvo. “Danas su ljudi izrazito promiskui­tetni, što vidim u onim rijetkim situacijama kad izađem negdje. Kada vidim ponašanje žena i njihov jeftin izgled, pa oženjene muškarce koji okolo hodaju i naganjaju klinke…Sve mi se to toliko gadi da mi se uopće ne izlazi”, rekla je tada.

Iako danas djeluje kao da više nema želje dokazivati se ikome, osim želje za glazbom, po još jednom pitanju ostaje dosljedna, a to je prirodna ljepota. “Vidim da me uspoređuju s plastičnim “ljepoticama” i to na moju štetu?! Samo prirodna ljepota je ljepota! Ostalo je jadna kompenzacija. Govorim o tome jer se mladim djevojkama šalje užasna poruka i nameće plastičan izgled. Mnoge se unakaze već u ranoj mladosti. Fizička ljepota je samo dio naše osobnosti i ništa ne znači sama po sebi”, zaključila je Vlatka u nedavnoj objavi na svom Instagram profilu.