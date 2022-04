‘NOSILA SAM SJEKIRU U TORBI’ Posljednju predstavnicu Jugoslavije na Eurosongu izbacili iz stana u kojem je živjela sa sedam mačaka: ‘Ona je prevarantica’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Bebi Dol, posljednja predstavnica bivše države na Eurosongu, izbačena je iz stana u kojem je živjela kao podstanar, a društvo joj je pravilo sedam mačaka. O svemu se oglasio njezin bivši najmodavac.

‘Ne pitajte me za nju, molim vas! Naravno da je poznajem. Iznajmio sam joj stan. S njom kao podstanarkom nisam imao dobro iskustvo’, izjavio je za Kurir te dodao: ‘Mjesecima mi nije plaćala stanarinu, imao sam velikih problema s njom. Na kraju sam je morao izbaciti iz stana. Ona je prevarantica.’

Ovo nije prva drama srpske pjevačice i njezinih najmodavaca. Naime, prije tri godine ostala je bez novca za stanarinu pa je pobjegla i pritom nije platila dug.

‘Nije mu plaćala četiri mjeseca, a on ju je samo jednom nazvao i pitao što se događa. Ona mu je na to rekla da očekuje neki novac i zamolila ga da se strpi mjesec, mjesec i pol dana pa će mu tada dati sve zaostale stanarine. Prošao je i taj rok, ona se više nije javljala. Čovjek ju je pokušao dobiti na telefon, međutim Bebi je isključila mobitel’, rekao je tada jedan od izvora.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Bebi Dol (@__bebidol_)

Bebi je živjela u trošnoj kućici u beogradskom naselju Vračar, a jednom je prilikom upozorena od strane policije zbog nošenja sjekire u torbici.





‘Dva mjeseca sam sa sjekirom išla poslije ‘Farme’, nosila sam je u velikoj torbi. Policajac me zaustavio i ljubazno zamolio da to malo uvučem u torbu. Kaže – on me razumije’, ispričala je.

Bebi Dol bila je posljednja predstavnica Jugoslavije na Eurosongu 1991. s pjesmom ‘Brazil’. Na prestižnom glazbenom natjecanju održanom u Rimu zauzela je pretposljednje mjesto sa samo jednim osvojenim bodom.