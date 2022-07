NO PHOTOSHOP! Lidija Bačić otkrila zašto ne uređuje svoje fotografije: ‘Volim kad mi kažu da sam uživo još bolja’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Lidija Bačić na glasu je kao pjevačica koja ima i stas i glas pa je nakon nastupa na Splitskom festivalu još jednom potvrdila da svoje fotografije na društvenim mrežama – ne uređuje.

‘Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek’ izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja’, izjavila je Lille za Dnevnik.hr

Lille je na festivalu u svom rodnom Splitu nastupala s pjesmom ‘Lip ka Dalmacija’ koja je žanrovski odmak od pjesama koje u posljednje vrijeme snima. Otkrila je da ne voli kad joj je u životu ‘sve isto’ te da se čudi kolegama koje snimaju pjesme uvijek po istom ‘receptu’.





‘Ja od svojih početaka volim eksperimentirati i mogu svašta pjevati i onda mi je to i gušt. Meni postane dosadno, ne znam kako neki pjevači mogu cijeli život pjevati jedno te isto, ja volim da je i meni zanimljivo u životu. Život je jedan i treba sve proći’, ispričala je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli LIDIJA BACIC LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile)

Nije propustila istaknuti kako joj je bila velika čast pjevati na koncertu Tereze Kesovije kojoj se od malih nogu divila.









‘Dvije osobe koje u meni izazovu emocije da mi se uznemiri srce su Oliver i Tereza. Sad ću pričati o gospođi Terezi. Ona kad uđe u prostoriju, zasjeni cijelu prostoriju. Ja tu ženu obožavam, cijeli je život na sceni, a ona i dalje pjeva moćno uz sve što je prošla u životu. Ona je diva, ja je obožavam, a najviše njezin vokal, koji prodire i koji je moćan’, otkrila je Lidija.