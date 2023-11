Njima to nije prepreka: Zlatan i Helena za razliku u godinama uopće ne mare

Nogometaš Zlatan Ibrahimović već odavno je stekao svjetsku slavu. Slovi kao jedan od najboljih nogometaša svih vremena, a njegova karijera prepuna je brojnih trenutaka vrijednih spomena. Jedan od njih je zasigurno i njegov oproštaj od profesionalnog nogometa u lipnju ove godine.

Dok se o njegovoj karijeri priča već nadugo i naširoko, Zlatan svoj privatni život drži podalje od javnosti. Ipak se zna kako je već godinama u vezi sa švedskom poduzetnicom Helenom Seger.





Njihove godine privlače pažnju

O njihovoj vezi ne zna se mnogo budući da se par rijetko zajedno pojavljuje u javnosti. No činjenica koja i dalje plijeni pažnju je njihova razlika u godinama – Zlatan ima 42 godine, dok je Helena od njega starija 11 godina.

Čini se kako razlika u godina nije predstavljala prepreku ovom paru. U sretnoj su vezi od 2001. godine, a zajedno imaju i sinove Maximilliana i Vincenta. Helena se nakon modne karijere okrenula vođenju Zlatanovih poslova, a jednom prilikom se i prisjetila kako je izgledao njihov prvi susret.

Blokirao je njen auto

“Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo,” ispričala je u razgovoru za francuski magazin Elle.

“Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca,” dodala je Helena.

Oproštaj od nogometa uz suze

Ova lijepa plavuša Zlatana je već nekoliko puta bodrila sa tribina, a bila je tu i na kraju njegove karijere. Oprostio se od nogometa napustivši FC Milan i talijansku seriju A kao najstariji strijelac te lige ikada, a tom prilikom i on i Helena imali su suze na licu.









Inače glumica, Helena slovi za “kraljicu žena nogometaša u Švedskoj“, a u rodnoj zemlji ima društveni status sličan onome pjevačice Beyonce u Americi. Prije nego što je upoznala Zlatana, omalena plavuša bila je veoma uspješna i ostvarena poslovna žena – što nije ni čudo s obzirom da je svojevremno priznala da radi od svoje 13. godine.

Zanimljivo je da još uvijek nisu službeno vjenčani, iako su nerazdvojni već 20 godina i nema nikakvih glasina o razmiricama. Zlatan ne krije koliko je očaran svojom izabranicom, a i dalje se pamti jedan njegov vrlo simpatičan odgovor na pitanje što je Heleni poklonio za rođendan. “Ništa. Ona već ima Zlatana!” izjavio je legendarni nogometaš.