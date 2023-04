‘NJEGOV ODGOVOR JE ČISTO ZLO!’ Nikolina tražila svekra Mišu Grofa za pomoć: Otkrila strašne detalje, ‘više nemam obitelj tamo’

Autor: Dnevno.hr/ F.Š.

Gotovo godinu dana traje mučna bitka oko nasljedstva Vidoja Ristovića koju proživljava voditeljica Nikolina Pišek. Podsjetimo, Nikolinin svekar Viktor Ristović, Miša Grof, voditeljici je odlučio osporiti bilo kakvo pravo na suprugovu ostavštinu, jednako kao i svojoj unuci.

”To je čisto zlo i malicioznost, nema drugog objašnjenja. Čista želja da se meni i Uni napakosti i učini loše. Nije mi jasno od kud tolika mržnja i inat, no to nije nikome od normalnih ljudi jasno. Mislim da je to naprosto projekcija krivnje. Otac i sin nisu imali nikakvu komunikaciju šest godina i otac je sad vjerojatno odlučio u nekome naći krivca. No, stravično je ono što mi je izgovorio nakon sinove smrti, kad sam ga u Beogradu molila da mi pomogne kad je Una iščašila nogu, neposredno prije sprovoda. Rekao je da on nema unuka, da unuka nema njega i da je djed umro kad je otac umro” otkrila je Nikolina za Jutarnji.hr.

Nikolina i Vidoje u braku su bili 10 godina, a par je posljednjih godina živio na relaciji Zagreb – Beograd.





”Strašna je i ideja da se Una i ja, koja sam bila deset godina u braku i živjeli smo zajedno, izbrišemo kao da nikad nismo postojale. Svi se spore oko toga što smo živjeli na dvije adrese. Mogli smo živjeti i na deset, a mi smo imali život i tu i tamo i Vidoje je bio u procesu dobivanja hrvatskog državljanstva. Iz svog slučaja sam vidjela, a i u inbox sam dobivala užasna pisma raznih žena, da je to jako česta praksa. Mi toga nismo ni svjesni koliko je uobičajeno da se udovice i djecu šikanira, obespravi, obezvrijedi i otme im se sve”govori Nikolina dok ne gubi pozitivan duh i nadu.

Stravicne rijeci mise grofa: nikola pisek otkrila jezive detalje: ‘Pitala sam svekra da mi pomogne’, njegov odgovor je ‘cisto zlo’

”Riješit će se sve to, ali trajat će užasno dugo, a za to vrijeme moram nekako opstati i misliti na svoje dijete. Najteže je ostati pozitivan, odavati dojam sretne osobe zbog djeteta, jer ona upija moje emocije. Kad je meni loše i njoj je loše, pa moram biti što je više moguće pozitivna osoba. To je najteži dio, sve ostalo je nekako izdrživo” zaključila je Nikolina.