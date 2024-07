Nizozemac preselio u Hrvatsku pa priznao: ‘Prve godine mi je bilo jako žao što sam ostao’

Autor: M.P.

Nizozemac Christian Sergo je u Hrvatsku došao prije 20 godina. Ovdje se oženio iako je plan da sa suprugom Hrvaticom preseli u rodni Amsterdam. Sada žive u Istri, imaju dvoje djece i vode obiteljski posao. Kaže, u Amsterdamu je živio do 25. godine i tamo je završio studij niskogradnje – cesta, tunela, mostova, viadukta.

Radio je u struci u privatnom, ali i gradskom sektoru. U Hrvatsku je došao 2005. godine na godišnji odmor. Tada je upoznao suprugu i tako je sve krenulo. Danas živi u Ližnjanu blizu Medulina, a radi u Vodnjanu.

“Istra je moj dom”, poručio je Christian u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska. Otkrio je i što je presudio da su ipak odlučili ostati u Hrvatskoj.

‘Prve godine mi je bilo žao što smo ostali u Hrvatskoj’

“Presudilo je to što je umro suprugin otac i netko je morao preuzeti posao koji je on stvorio. S obzirom na to da je to jedan jako zahtjevan i naporan posao, ja sam to preuzeo. Mi smo se godinama bavili uvozom, to radimo i dan danas, to je kontejnerski uvoz ljetnog programa, s tim da se mi držimo isključivo prirodnih materijala – drvo, morske školjke, morske spužve i slično”, objašnjava Christian.

Otkrio je i je li požalio što je sudbina htjela da ostane u Hrvatskoj. “Prve godine mi je bilo jako žao. Bilo mi je jako teško se prilagoditi i ljudi su bili dosta zatvoreni za moj pojam. Mislim da se to može pripisati tomu što nisu bili zadovoljni trenutnom situacijom, u to vrijeme, prije 20 godina. Sada mi se čini da se ta situacija jako promijenila nabolje”, smatra Christian.

Uz uvoz Christian se bavi proizvodnjom pršuta i vina. “Ali to radim samo za sebe. Od vina proizvodim samo malvaziju, ona u Istri dobro uspijeva”, kaže Christian koji ima dva sina od 10 i 17 godina. “Jako sam zadovoljan okruženjem u kojem odrastaju, u malom mjestu je puno kvalitetnije nego u jednom Amsterdamu. Jako mi je drago da su rođeni i odgojeni ovdje i da mogu uživati u kulturi koju će, nadam se, prenijeti i na svoju djecu”, ističe rođeni Nizozemac.