NIVES UPUTILA POTRESNO PISMO KĆERI: ‘Puno prerano spoznala si da postoje najmračniji umovi… Puno prerano tražili smo pomoć policije’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Umjesto neke sladunjave čestitke, Nives Celzijus je svojoj kćeri Tashi, povodom njezina 15. rođendana, uputila emotivno, ozbiljno i tužno pismo o zlim ljudima i preranom odrastanju.

Nije tajna da je Nives godinama izložena različitim japadima moralnih dušebrižnika, no do ove ‘čestitke’ nije se javno znalo do koje je mjere popularnost (i sve što ona donosi) utjecala na čitavu obitelj, a pogotovo one najmlađe.

Njezin status prenosimo u cijelosti.





Djevojčice, napunila si velikih 15. Nadam se da su ti bile jednako predivne kao i meni, bez obzira što su zli ljudi uporno pokušavali ukrasti ti djetinjstvo.

Nažalost, puno prerano, otkrila si da ljudi često čine zlo, bez nekog određenog motiva, čak i njima potpuno nepoznatim ljudima. Čine zlo ljudima o kojima ne znaju ništa, nikad ih nisu sreli, niti su ih isti ičime uvrijedili. Čine zlo jer mogu i jer su pokvareni do srži, a pokušaji uništavanja tuđih života izvor su im smijeha i zabave. Vjeruju da su veći od Boga i zakona.

Ne biraju žrtve, potpuno odriješeni skrupula napadaju i one najnedužnije, napadaju i djecu. Puno prerano spoznala si da postoje najmračniji umovi koji su u stanju osmisliti sve ono što je razumnom čovjeku potpuno nezamislivo i strano. Puno prerano spoznala si koliko svijet prezire žene pa makar one bile samo djevojčice.

Puno prerano naučila si kako je kad ti zločinci zloupotrebljavaju identitet na najgnjusnije načine. Naučila si da su mnogi ljudi koji nas okružuju apatični, ne reagiraju i ne čine ništa kako bi spasili žrtvu.

Puno prerano tražili smo pomoć policije kako bi te zaštitili od svih tih moralnih nakaza i njihovih bolesnih laži, kleveta i projekcija. Puno prerano poželjela si ne živjeti u tako okrutnom svijetu. No spoznala si i koliko je mudra, moćna i snažna ta duša u tom malom, krhkom tijelu. Uspjela si. Neki to ne spoznaju cijeli život.

Puno prerano naučila si da svijet i nije baš neko predivno mjesto, ali da isto tako u njemu možeš kreirati svoj vlastiti, predivni svijet i okružiti se ljudima koji zaslužuju biti njegovi sukreatori. Otkrila si i da ti majka nije uvijek pitoma, mila i blaga, već prokleta gepardica, uvijek spremna obraniti tvoje carstvo. Volim te malena i sretan ti rođendan!