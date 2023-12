Nives je na sceni od 16. godine, ima povijest sa svećenikom: ‘Ja sam ateist, ali don Kaćunko’

Spisateljica, pjevačica, glumica i influencerica, Nives Celzijus, u životu je imala poprilično uloga, a dosta toga čega bi se primila polazilo joj je od ruke. Rođena je 18. prosinca 1981. u Zagrebu kao Nives Zeljković i na današnji dan slavi rođendan, napunila je 42 godine. Ovom smo prilikom se odlučili prisjetiti njenih početaka, ali i kontroverznih razdoblja zbog kojih je javnost saznala i za svećenika don Anđelka Kaćunka, koji je uz svećeništvo završio i novinarstvo.

Don Kaćunko na svojem je blogu te 2008. godine potvrdio da je promijenio biskupiju i otkrio je da se seli u Gospić. “Dakle, sada ne trebam više bježati od gole istine pa ću otvoreno kazati da sam se odlučio na promjenu biskupije kad sam se našao pred izborom: potpuno zašutjeti ili otići! Dakle, iz vojne biskupije prelazim u… ah, to još neću otkriti”, pisao je tada svećenik, a kako je na slučaj otpusta Kaćuka tada gledala Nives, podijelila je s medijima.

‘Don Kaćunko me naprosto oduševio’

“Jako mi je žao ako je to istina, i ako je don Kaćunko imao ikakvih problema zbog toga što je podržao mene i moju knjigu. Tek sam jutros čula za to i nisam se još uvijek uspjela čuti s njim, ali ako je išta od ovoga zbog mene, jako mi je žao”, rekla je Nives tada, koja je za neobičnog i rječitog svećenika imala same riječi hvale.

“I prije sam upoznavala ljude iz Crkve, ali don Kaćunko me naprosto oduševio. Ja sam ateist, a taj čovjek je uspio otkriti bar malo vjere u meni svojim neposrednim pristupom, jednostavnošću pojašnjavanja i lijepim riječima.

Nije naporan kao ostali ljudi iz Crkve koje sam prije upoznavala", rekla je Nives te 2008. za medije, ali je dodala kako ipak nije pokleknula u svojem ateizmu te kako nakon susreta s don Kaćunkom ipak nije počela ići na nedjeljne mise ili se okrenula molitvi.









Celzijus je 10 godina bila u braku s Drpićem

Nives se, naime, nakon što je njezina “Gola istina” postala pravi hit u Hrvatskoj, odlučila na nove estradne pohode i povratku svojem izvornom zanimanju – pjevanju. No, od tih davnih dana Nives je promijenila više profesija, bila je književnica, glumica, članica žirija…

Podsjetimo, Celzijus je 10 godina bila u braku s bivšim nogometašem Dinom Drpićem, od kojeg se razvela 2014. Zajedno su dobili dvoje djece, sina Leonea i kćer Taishu, zbog kojih su nakon razvoda ostali u dobrim odnosima.

Ona danas uspješno skriva svoj ljubavni život, iako na Instagramu, gdje je prati gotovo pola milijuna ljudi, dijeli sve druge važne privatne trenutke, pa je tako sada objavila i snimku svojeg rođendanskog slavlja.









Osim “Gole istine” Nives je autorica i knjiga “Gola istina 2” te “Oreal”, gledali smo je i kao glumicu i u brojnim domaćim serijama, uključujući “Zauvijek susjedi”, “Čista ljubav” i “Kumovi”, a neki od njezinih glazbenih hitova su pjesme “Karanfil”, “Biondina” i “Kolinda”.