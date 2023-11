Nives Ivanišević pokazala rijetku fotografiju: Evo kako je izgledala prije dva desetljeća

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Radijska voditeljica Nives Ivanišević već dugo uživa znatnu popularnost u javnosti. Dijelom je to do njenog radijskog angažmana, a dijelom do braka sa teniskim asom Goranom Ivaniševićem.

No bitno je spomenuti da je velik dio pozornosti zbog njenog mladolikog izgleda. Nives je već prije pokazivala kako su godine za nju samo broj, a novom objavom je to još jednom ‘zacementirala’.





Kako je nekad izgledala

“20 godina, aaaaa,” napisala je voditeljica u opisu. Uz to je podijelila dvije fotografije na kojima je pokazala kako je to izgledala te davne 2003. godine.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nives_Ivanisevic (@nivessimpson)

Na prvoj fotografiji pozira u društvu prijateljice, a obje nose šarene majice bez rukava. Na drugoj su fotografiji obje u ljetnom izdanju, sjedeći u kupaćim kostimima na plaži.

Ponovno komentirali vječnu mladost

Danas 41-godišnja Nives ovom objavom nije posebno iznenadila fanove. Naime, mnogi već godinama komentiraju njenu vječnu mladost, a svoje mišljenje potvrdili su u komentarima.









“Ti se nisi nimalo promijenila”, “Uvijek prelijepa”, “Nives ti si ljepotica naša”, “Jaooo živote”, “A kako ste slatke”, “Ajme curke, takva divna uspomena”, “Gle ti njih”, samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Nives je od 2017. godine u braku sa Goranom Ivaniševićem. Zajedno imaju sina Olivera, a upravo on je bio u fokusu jedne od voditeljičinih ranijih objava.

Iako inače vrlo rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, nedavno je ipak napravila iznimku te podijelila jedan takav trenutak. U pričama na Instagramu ponosno je pokazala crtež mame koji je njen sin Oliver nacrtao u vrtiću.