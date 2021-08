NIVES CELZIJUS ZA DNEVNO: Nakon fotografije na kojoj mi se vidi celulit, upeterostručili su mi se udvarači!

Autor: Milena Dražić

Razgovarali smo sa spisateljicom, kolumnisticom i pjevačicom Nives Celzijus. Popričali smo o nezaobilaznim temama koje nameće ljeto, no dotakli smo se onih nešto ozbiljnijih. Tako je 39-godišnja Nives, o čijoj popularnosti svjedoči i preko 400 tisuća pratitelja na Instagramu, progovorila o nametnutim idealima ljepote, ljudskoj potrebi hranjenja ega ponižavajući druge osobe te uvjerenjima u kojima, nažalost, živi popriličan broj muškaraca.

Kako provodite ljeto?

Ove godine nekako uspješno spajam posao i odmor, tako da sam imala vremena više nego ikada provoditi na putu i na raznoraznim destinacijama. Ovo mi je možda i najuzbudljivije ljeto.

Kako izgleda vaš tipičan dan na ljetovanju?

Uglavnom se sve zasniva na guštanju, od dugih jutarnjih kava u krevetu ili terasi s pogledom, do izležavanja na plaži uz knjigu, neka fina večerica i raniji odlazak u krevet.

Kada se probudite, što prvo napravite ujutro?

Napravim kavu, popijem kolagen i ostale suplemente za ljepotu i zdravlje, neki zdravi sokić i uglavnom nešto pišem ili razrađujem strategiju za daljne poslovanje.

Tko vam je omiljeno društvo na ljetovanju?









Taisha, sestra, prijateljice.Uglavnom bez muškaraca. Jedino moji najbolji prijatelji Petko i Andrija dolaze u obzir. Leone je pak u fazi da ne voli more , tako da je ove godine vješto izbjegao sva naša putovanja.

Nedavno ste objavili fotografiju s plaže, nakon čega su vas u kometarima napali zbog celulita. Što mislite o nametnutim idealima ljepote?

Ovdje nije bila riječ o celulitu, već ljudskoj potrebi da si nahrani ego poništavajući kvalitete druge osobe. Generalno nemam problema s takvim fotografijama jer zapravo ukazuju da i mi javne ličnosti smo samo ljudi i da ne možemo izgledati reprezentativno u svim uvjetima i okolnostima kao što je i sjajan pokazatelj koliko dobro, uspravno držanje potpuno transformira naše tijelo.

Jedino mi je malo scary to saznanje da jednostavno kao javna ličnost si nezaštićen, nemaš prava na opuštanje, odmor, tugu, mir i da postoje stalkeri koji ni najmanje ne poštuju tvoju privatnost.

Što se nametnutih ideala tiče mi kao pojedinci samostalno odlučujemo što ćemo prihvatiti, što ne. Jedino što trebamo osvijestit jest da naši ideali nisu neko univerzalno dobro i da bi svi kolektivno trebali naučiti tolerirat i respektirat različitosti.

Koliko nametnuti (iskrivjeni) stadardi ljepote utječe na mlađe generacije?

Mislim da nove generacije imaju sreće jer se sve više govori o različitostima, o body positivity. Njihovi idioli puno otvorenije pričaju o svojim manama, ne bježe od nekih, nazovi nedostataka. Bezobzira na ogromnu količinu nerealne ljepote koja na nas bombardira s društvenih mreža u kojima influenceri pribjegavaju face app-u filtrerima koji vas transformiraju u neke druge osobe, mislim da ima i jednako velik broj influencera koji slave prirodan izgled.

Zbog čega su u našem društvu toliko nepoželjni celulit, bore, strije, godine?

Prirodno je da svi težimo najboljoj verziji nas samih i vjerojatno bi bilo neobično da celulit, bore i strije smatramo poželjnim, no isto tako suludo je da dopustimo da nam poljuljavaju samopouzdanje. Upravo je samopouzdanje ono što nas čini najprivlačnijima.

Zašto se žene starije od 35 već smatraju “ocvalima”?

Iskreno ja najmanje deset godina slušam kako sam stara , kako mi je prošlo vrijeme, kako dolaze mlađe i ljepše. Frajeri i dalje žive u uvjerenju kako je to uspješan način povređivanja i ponižavanja kroz koji pokazuju svoju “superiornost”. Neki pak žive u uvjerenju kako je to uspješan način udvaranja, adekvatna zamjena za povlačenje kike ili podstavljanje noge iz doba vrtića. Treba ih pustiti da žive u tom uvjerenju jer nama ženama pomaže u detekciji kretena.

Smeta li muškarcima zapravo celulit…ili je i u ovom slučaju žena ženi vuk?

Ne bi ovu usporedbu s vukom graničila na spol. Ima toliko žena koje su najjača podrška i iznimno sam sretna što sam kroz ovaj posao upoznala toliko fenomenalnih, mudrih, razumnih žena koje su svjesne da naša snaga leži u našoj uzajamnoj podršci i zajedništvu. Što se muškaraca tiče nisam primijetila im smeta. Dapače, nakon toga dana upeterostučili su mi se udvarači. Valjda određeni nedostatak ili normalnost u njihovim glavama im jamči dostupnost. Muškarci su zapravo vrlo nesigurna bića.. I ranije sam primjećivala, osobito u stranim zemljama gdje me ljudi ne prepoznaju kako frajeri kada sam sređena, gledaju, trube iz automobila, ali nikad ne prilaze. Kada sam pak opuštena, bez šminke u nekoj jednostavnoj, običnoj odjevnoj kombinaciji onda mi ne daju mira. Svi bi malo popričali sa mnom i žicali broj.

Primijećujete li i vi celulit drugih žena na plažama…ili vam možda pogled više skrene prema muškim pivskim trbuščićima? Što primjećujete po jadranskim plažama?

Iskreno najviše mi pogled skreće na lijepa muška torza, ali naravno da primjećujem ljude oko sebe, no više se baziram na emociju, volim gledati ljubav , nježnost i radost u ljudima. Celulit je nažalost neminovan dio današnjeg vremena i ženskog tijela bez obzira na godine i debljinu. Ne zamara me to. Dobra je stvar je što nije uvijek primjetan, ovisi o samom držanju i svjetlu, pa opet ako ga želimo prikriti za početak je dovoljno da se ispravimo. Što primjećujem po plažama? Često gledam i mislim kako ne samo da imamo najljepše more, već i najljepše ljude.